Россия провалила испытание "оружия Апокалипсиса": что пошло не так

Военные русского морского флота намеревались сделать испытания знаменитой ядерной торпеды "Посейдон", которая известна как "оружие Апокалипсиса", но запланированное не было закончено, возможно, по причине "технических трудностей". Об этом информирует CNN, ссылаясь на информацию, предоставленную высокопоставленными должностными лицами Соединенных Штатов.

РФ провалила испытание своего оружия (фото из открытых источников)

Чиновники Соединенных Штатов пристально отслеживали военные маневры в акватории Северного Ледовитого океана, которые совершали военные суда флота РФ. Из их перечня отслеживали манёвр атомной подлодки К-329 "Белгород", что имеет возможность переносить ядерную торпеду "Посейдон", которую можно запускать на расстоянии сотни километров и она имеет возможность избежать береговой обороны, потому что перемещается под водой.

Как свидетельствуют источники CNN, военный флот покинул место испытания в акватории Северного Ледовитого океана на прошлой неделе и возвращается на место назначения в порт, не запустив торпеду.

"Мы можем рассматривать это как часть большей картины и текущей российской военной практики посылки плохо обученных и недостаточно оснащенных войск в Украину", — прокомментировал это анонимно один из западных дипломатов.

Подлодка "Белгород" была передана российскому военно-морскому флоту в июле 2022 года в порту Северодвинска.

Длина новой военной лодки 184 метра , она является самой длинной подлодкой в акватории океана на сегодня. Эти и другие особенности позволяют "Белгороду" переносить ядерную торпеду "Посейдон".

В октябре новая подлодка К-329 "Белгород" "пропала" с базы в порту. Это было сделано для привлечения экипажа подлодки к упоминавшимся испытаниям в акватории Северного Ледовитого океана, в частности, для запуска в Карском море, севернее Сибири новой атомной торпеды "Посейдон", называемой "оружие Апокалипсиса".

Российские военные, возможно, попытаются проводить еще одни маневры для того, чтобы испытать торпеду. Однако уже скоро морские воды тестовой зоны начнут укрываться льдом, поэтому времени, чтобы повторить все снова, становится все меньше, сообщают информаторы.

Испытание новой ядерной торпеды, возможно, приведет к дальнейшему напряжению в американо-российских отношениях.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Белом доме ответили, станет ли возможный вывод войск РФ из Херсона концом войны

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