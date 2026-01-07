logo

Главная Новости Мир США «Россия сейчас имела бы всю Украину»: Трамп сделал новое громкое заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

«Россия сейчас имела бы всю Украину»: Трамп сделал новое громкое заявление

Дональд Трамп сомневается, что другие страны НАТО будут рядом с Соединенными Штатами.

7 января 2026, 17:32
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент США Дональд Трамп сделал очередное громкое заявление в своей соцсети Truth Social. Американский лидер отметил, что если бы не он, Россия уже владела бы всей Украиной.

«Россия сейчас имела бы всю Украину»: Трамп сделал новое громкое заявление

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Трамп также выразил сомнение в том, что другие страны НАТО защищали бы США в случае необходимости.

Президент США напомнил, что якобы заставил страны НАТО платить в бюджет Альянса 5% ВВП вместо 2%.

"Все говорили, что это невозможно, но это было возможно, потому что кроме всего прочего они все мои друзья. Без моего вмешательства Россия сейчас ымела бы всю Украину. Помните также, что я самостоятельно закончил восемь войн, а Норвегия, член НАТО, глупо решила не давать мне Нобелевскую премию мира", — написал Трамп.

Но это, по его словам, "не имеет значения". Однако американский президент в очередной раз подчеркнул, что именно он якобы спас миллионы жизней.

"Россия и Китай не боятся НАТО без Соединенных Штатов, и я сомневаюсь, что НАТО будет рядом с нами, если мы действительно будем нуждаться в них. Всем повезло, что я восстановил нашу армию во время моего первого президентского срока и продолжаю это делать", – отметил президент США.

При этом Трамп заверил, что США "всегда будут рядом с НАТО".

Как ранее сообщал портал "Комментарии", украинский президент Владимир Зеленский не исключает новой встречи с американским лидером Дональдом Трампом в ближайшее время. По его словам, стороны могут обсудить вопросы гарантий безопасности для Украины. Зеленский рассказал, что ранее уже поднимал вопрос гарантий безопасности на длительный срок, но США тогда "взяли паузу".



