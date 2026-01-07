«Росія зараз мала б всю Україну»: Трамп зробив нову гучну заяву

Президент США Дональд Трамп зробив чергову гучну заяву у своїй соцмережі Truth Social. Американський лідер зазначив, що якби не він, то Росія вже володіла б усією Україною.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Трамп також висловив сумнів у тому, що інші країни НАТО захищали б США у разі потреби.

Президент США нагадав, що він нібито змусив країни НАТО сплачувати до бюджету Альянсу 5% ВВП замість 2%.

"Усі говорили, що це неможливо, але це було можливо, тому що, крім усього іншого, вони всі мої друзі. Без мого втручання Росія зараз мала б всю Україну. Пам'ятайте також, що я самотужки закінчив вісім війн, а Норвегія, член НАТО, нерозумно вирішила не давати мені Нобелівську премію миру", — написав Трамп.

Але, це, за його словами, "не має значення". Однак, американський президент вкотре наголосив, що саме він нібито "врятував мільйони життів".

"Росія і Китай не бояться НАТО без Сполучених Штатів, і я сумніваюся, що НАТО буде поруч з нами, якщо ми дійсно потребуватимемо їх. Всім пощастило, що я відновив нашу армію під час мого першого президентського терміну і продовжую це робити", — зазначив президент США.

При цьому Трамп запевнив, що США "завжди будуть поруч з НАТО".

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", український президент Володимир Зеленський не виключає нової зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом уже найближчим часом. За його словами, сторони можуть обговорити питання гарантій безпеки для України. Зеленський розповів, що раніше вже порушував питання гарантій безпеки на тривалий термін, але США тоді "взяли паузу".