"Россия тормозит процесс по урегулированию ситуации на Донбассе", - США в ОБСЕ

Постоянный предствитель США в ОБСЕ Джеймс Гилмор упрекнул руководство России в том, что на Донбассе продолжаются кровопролитные бои и возобновляются перестрелки. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на заявление его пресс-службы.

Так, по убеждению американского дипломата, именно Россия не проявляет политической воли для установления всеобъемлющего режима тишины на востоке Украины, о чем лидеры нормандского саммита договорились в Париже более семи месяцев назад.

"Вместо этого за указанный период жители восточной Украины пережили тысячи обстрелов, погибли 8 местных жителей, ранения получили 55 гражданских. Также были разрушены дома и критическая инфраструктура, отдельного негодования заслуживает недавний обстрел под Зайцевым,к когда в результате выстрела снайпера погиб медик, совершавший эвакуацию раненых", - возмущенно отметил Гилмор.

При этом он подчеркнул, что все указанные ненастья мирных жителей - результат промедления России в отношении информирования вооруженных формирований, которые она спонсирует, обучает и совместно проводит боевые действия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что посольство Британии в Украине призвало Россию прекратить раздувать вооруженный конфликт на Донбассе, который она и создала.









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