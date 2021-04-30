Россия запретила въезд главе Европарламента

В ответ на санкции, которые Евросоюз ввел в отношении российских чиновников в прошлом месяце, в РФ запретили въезжать восьми европейским чиновникам. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Россия (фото из открытых источников)

В российский "черный список" попали Давид Мария Сассоли, председатель Европарламента; Вера Юрова, вице-председатель Еврокомиссии по общим ценностям и транспарентности; Жак Мэр, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы; Йорг Раупах, глава прокуратуры Берлина; Ильмар Томуск, глава языкового департамента Эстонии; Иварс Аболиньш, председатель нацсовета Латвии по электронным СМИ.

В МИД уточнили, что речь идет о санкциях, которые ЕС ввел против России за репрессии в отношении российского оппозиционера Алексея Навального.

"Подобные действия Евросоюза не оставляют сомнений, что их истинная цель — любой ценой сдержать развитие нашей страны", — заявили в российском МИДе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против нескольких компаний. Из них две компании зарегистрированы в РФ. В частности, среди компаний ряд строительных и промышленных, которых связывали со схемами при тендерных закупках через систему Prozorro.

Как сообщали ранее санкции президента Украины Владимира Зеленского против председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука вызвали недовольство Владимира Путина. Несмотря на это, сообщается, что в действиях России с военной точки зрения нет признаков подготовки к широкомасштабной военной интервенции.

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