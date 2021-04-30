Россия запретила въезд главе Европарламента

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Ольга Чародий
В ответ на санкции, которые Евросоюз ввел в отношении российских чиновников в прошлом месяце, в РФ запретили въезжать восьми европейским чиновникам. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.
Россия (фото из открытых источников)
В российский "черный список" попали Давид Мария
Сассоли, председатель Европарламента; Вера Юрова, вице-председатель
Еврокомиссии по общим ценностям и транспарентности; Жак Мэр, член французской
делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы; Йорг Раупах, глава
прокуратуры Берлина; Ильмар Томуск, глава языкового департамента Эстонии; Иварс
Аболиньш, председатель нацсовета Латвии по электронным СМИ.
В МИД уточнили, что речь идет о санкциях, которые ЕС ввел
против России за репрессии в отношении российского оппозиционера Алексея Навального.
"Подобные действия Евросоюза не оставляют сомнений, что их истинная цель — любой ценой сдержать развитие нашей страны", — заявили в российском МИДе.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против нескольких компаний. Из них две компании зарегистрированы в РФ. В частности, среди компаний ряд строительных и промышленных, которых связывали со схемами при тендерных закупках через систему Prozorro.
Как сообщали ранее санкции президента Украины Владимира Зеленского против председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука вызвали недовольство Владимира Путина. Несмотря на это, сообщается, что в действиях России с военной точки зрения нет признаков подготовки к широкомасштабной военной интервенции.
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