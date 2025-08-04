Россияне сами ищут встречи: Трамп раскрыл детали визита Уиткоффа в РФ

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Кравцев Сергей
Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф посетит Российскую Федерацию уже на этой неделе. Как передает портал "Комментарии", об этом в разговоре с журналистами заявил президент США Дональд Трамп.
Стив Уиткофф и Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Представители масс-медиа поинтересовались у главы Белого дома, что произойдет в пятницу, 8 августа, если Россия не согласится на перемирие с Украиной.
Также он отметил, что сейчас Стив Уиткофф сосредоточен на проблемах Сектора Газа, однако он возможно поедет в Россию.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп дал команду своему спецпредставителю Стиву Уиткоффу посетить Газу и Россию. Так Уиткофф и посол США в Израиле Майк Хакаби посетили в пятницу Газу. Причиной стала международная обеспокоенность о системе распределения помощи. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает The Times of Israel.
В соцсети Х американский чиновник написал, что в пятницу провел в Газе 5 часов, устанавливая факты на месте и оценивая обстановку. Также он встречался с Гуманитарным фондом Газы (GHF).