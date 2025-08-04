Россияне сами ищут встречи: Трамп раскрыл детали визита Уиткоффа в РФ

Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф посетит Российскую Федерацию уже на этой неделе. Как передает портал "Комментарии", об этом в разговоре с журналистами заявил президент США Дональд Трамп.

Стив Уиткофф и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Представители масс-медиа поинтересовались у главы Белого дома, что произойдет в пятницу, 8 августа, если Россия не согласится на перемирие с Украиной.

"Ну, будут санкции, но они, кажется, достаточно хорошо умеют их избегать. Вы знаете, они хитрые персонажи и достаточно хорошо умеют избегать санкций. Поэтому посмотрим, что будет", — заявил Дональд Трамп.

Также он отметил, что сейчас Стив Уиткофф сосредоточен на проблемах Сектора Газа, однако он возможно поедет в Россию.

"Он, возможно, поедет, я думаю, на следующей неделе, в среду или четверг (6 и 7 августа – ред.) в Россию. Они хотели бы его увидеть. Они попросили, чтобы он встретился с ними. Поэтому посмотрим, что будет", — заявил Дональд Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп дал команду своему спецпредставителю Стиву Уиткоффу посетить Газу и Россию. Так Уиткофф и посол США в Израиле Майк Хакаби посетили в пятницу Газу. Причиной стала международная обеспокоенность о системе распределения помощи. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает The Times of Israel.

В соцсети Х американский чиновник написал, что в пятницу провел в Газе 5 часов, устанавливая факты на месте и оценивая обстановку. Также он встречался с Гуманитарным фондом Газы (GHF).

"Цель визита — дать президенту США Дональду Трампу четкое представление о гуманитарной ситуации и помочь разработать план по доставке продовольствия и медицинской помощи населению Газы", — говорится в посте.



