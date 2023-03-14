Российские истребители сбили над Черным морем американский дрон: что известно

Два самолета армии РФ Су-27 осуществили опасный и к тому же непрофессиональный боевой перехват БпЛА службы разведки, наблюдения и разведки ВВС США MQ-9, действовавшего сегодня над Черным морем в международном пространстве, пишут "Комментарии".

Сбитый MQ-9. Как все было и как дальше будет

Приблизительно в 7:03 утра (CET) один из самолетов Су-27, принадлежащий РФ, задел собой винт MQ-9, впоследствии — американским ВВС пришлось фактически утопить MQ-9. Ну а раньше российские Су-27 сбрасывали горючее просто в море и летели перед самим MQ-9 в безрассудной, экологически опасной и непрофессиональной манере. Этот инцидент показывает отсутствие компетентности вместе с тем и что он опасен и назвать его профессиональным невозможно.

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"Американский MQ-9 проводил обычную операцию в международном воздушном пространстве, когда его перехватил и поразил российский самолет, что привело к катастрофе и полной потере беспилотника", — заявил командующий военно-воздушных сил США генерал Джеймс Б. Хекер.

Несмотря на инцидент, в Белом доме все же заявили, что США продолжат полеты беспилотников над Черным морем.

"Если маневр-сигнал заключался в намерении сдержать или отговорить США от полетов и мониторингов в международном воздушном пространстве, над Черным морем, то это бесполезно. Такой сигнал потерпел провал, потому что такого не будет, — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби. — Мы и дальше будем летать и действовать в международном воздушном пространстве над водами".

Более того, в США подчеркивают необходимость мер безопасности на этой территории – вокруг Черного моря.

"Черное море не принадлежит ни одной стране. И мы собираемся дальше продолжать и делать то, что надо для обеспечения всех интересов нашей национальной безопасности в этой части света", – добавил он.

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