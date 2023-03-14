Российские истребители сбили над Черным морем американский дрон: что известно

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Моесеенко Валентина
Два самолета армии РФ Су-27 осуществили опасный и к тому же непрофессиональный боевой перехват БпЛА службы разведки, наблюдения и разведки ВВС США MQ-9, действовавшего сегодня над Черным морем в международном пространстве, пишут "Комментарии".
Сбитый MQ-9. Как все было и как дальше будет
Приблизительно в 7:03 утра (CET) один из самолетов Су-27, принадлежащий РФ, задел собой винт MQ-9, впоследствии — американским ВВС пришлось фактически утопить MQ-9. Ну а раньше российские Су-27 сбрасывали горючее просто в море и летели перед самим MQ-9 в безрассудной, экологически опасной и непрофессиональной манере. Этот инцидент показывает отсутствие компетентности вместе с тем и что он опасен и назвать его профессиональным невозможно.
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Несмотря на инцидент, в Белом доме все же заявили, что США продолжат полеты беспилотников над Черным морем.
Более того, в США подчеркивают необходимость мер безопасности на этой территории – вокруг Черного моря.
"Комментарии" также писали о том, что 12 лет за решеткой проведет российский киллер, планировавший убийства министра обороны Алексея Резникова и руководителя ГУР МО Украины Кирилла Буданова.
Как сообщал портал "Комментарии", президент России Владимир Путин заявил, что его страна якобы пыталась мирно решать проблемы Донбасса, но их обманули в этом вопросе.
Читайте на портале "Комментарии" — в прошлом году Украина стала третьим в мире импортером оружия.
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