Российские СМИ остались без доступа к соцсетям Meta: причины

В понедельник, 16 сентября компания Meta сообщила о блокировании доступа к своим социальным сетям. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Reuters.

Социальные сети. Иллюстративное фото

Доступ запретили российским государственным медиа, в том числе RTT, "россия сегодня". В компании утверждают, что эти СМИ использовали обманчивую тактику для осуществления скрытых операций влияния в интернете.

По данным издания, запрет начнет действовать в ближайшие дни. Кроме Facebook, программы Meta включают в себя Instagram, WhatsApp и Threads.

"После тщательного рассмотрения мы расширили наши текущие меры против российских государственных СМИ. "Россия сегодня", RT и другие связанные с ними организации теперь запрещены в наших приложениях по всему миру за деятельность, связанную с иностранным вмешательством", — говорится в письменном заявлении социальной сети.

Reuters также сообщает, что запрет был введен после того, как в начале этого месяца Соединенные Штаты предъявили обвинение в отмывании денег против двух сотрудников RT за то, что чиновники назвали схемой найма американской компании для создания онлайн-контента для влияния на выборы 2024 года.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в пятницу, что страны должны относиться к деятельности русского государственного вещателя RT так же как к тайным разведывательным операциям.

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