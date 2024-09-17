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Российские СМИ остались без доступа к соцсетям Meta: причины

Кроме Facebook, программы Meta включают Instagram, WhatsApp и Threads, доступ к которым запрещен

сегодня, 11:08
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Кречмаровская Наталия

В понедельник, 16 сентября компания Meta сообщила о блокировании доступа к своим социальным сетям. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Reuters.

Российские СМИ остались без доступа к соцсетям Meta: причины

Социальные сети. Иллюстративное фото

Доступ запретили российским государственным медиа, в том числе RTT, "россия сегодня". В компании утверждают, что эти СМИ использовали обманчивую тактику для осуществления скрытых операций влияния в интернете.

По данным издания, запрет начнет действовать в ближайшие дни. Кроме Facebook, программы Meta включают в себя Instagram, WhatsApp и Threads.

"После тщательного рассмотрения мы расширили наши текущие меры против российских государственных СМИ. "Россия сегодня", RT и другие связанные с ними организации теперь запрещены в наших приложениях по всему миру за деятельность, связанную с иностранным вмешательством", — говорится в письменном заявлении социальной сети.

Reuters также сообщает, что запрет был введен после того, как в начале этого месяца Соединенные Штаты предъявили обвинение в отмывании денег против двух сотрудников RT за то, что чиновники назвали схемой найма американской компании для создания онлайн-контента для влияния на выборы 2024 года.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в пятницу, что страны должны относиться к деятельности русского государственного вещателя RT так же как к тайным разведывательным операциям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что более года назад Google ввел новую политику, предусматривающую удаление неактивных аккаунтов. Что нужно знать о новой политике, читайте по ссылке.




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Источник: https://www.reuters.com/business/media-telecom/meta-bans-rt-other-russian-state-media-networks-2024-09-17/
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