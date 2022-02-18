Российский отход "был уловкой": разведка США заявляет, что Кремль готовит химическую атаку на Донбассе

Американские чиновники получили информацию о том, что объявленный Россией военный уход от границы Украины был умышленной хитростью, чтобы обмануть Соединенные Штаты и другие мировые государства, заявили четверо чиновников в четверг, 17 февраля. Об этом сообщает The Washington Post.

Джо Байден - фото из открытых источников

Горький оптимизм по поводу возможности избежать конфликта появился только через несколько дней после проблеска надежды, когда российские лидеры сигнализировали о том, что они начнут выводить более 150 000 военных, которые они собрали у границы Украины. Это объявление сопровождалось сделанным Кремлем видео, на котором они утверждали, что танки и другое тяжелое оборудование покидают пограничные районы на железной дороге. Теперь американские чиновники считают, что это была попытка скрыть подлинные намерения России в регионе.

Все четыре чиновника разговаривали на условиях анонимности.

По словам чиновников, российские силы продолжают увеличиваться вблизи границы Украины, а обстрелы на востоке Украины усиливаются, что подкрепляет все более мрачные настроения в Вашингтоне и европейских столицах, которые надеялись предотвратить войну.

Байден заявил журналистам в Белом доме, что угроза вторжения остается "очень высокой" и что, возможно, Россия создает повод для этого.

"У нас есть основания полагать, что они участвуют в операции "ложного флага", чтобы иметь повод войти. Все признаки, которые у нас есть, говорят о том, что они готовы пойти в Украину, напасть на Украину ", – сказал Байден.

Пессимистический взгляд Байдена совпал со свежими оценками разведки о намерениях России.

Вашингтон получил "достоверную информацию о том, что заявления России могут являться частью кампании дезинформации, направленной на введение в заблуждение" Соединенных Штатов, сказал американский чиновник. Два других американских чиновника и один европейский чиновник независимо подтвердили, что были знакомы с разведкой.

Когда во вторник, 15 февраля, Россия заявила об отступлении, лидеры НАТО сначала были настроены скептически. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видел никаких доказательств сокращения войск.

Двое американских официальных лиц заявили, что есть дополнительные разведывательные данные, указывающие на то, что фальшивый флаг России будет предусматривать использование химического агента, который обездвижет мирных жителей, а затем использует трупы, чтобы создать впечатление, будто украинцы убивали мирных жителей газом. Один из чиновников сказал, что вину также могут возложить на американцев.

Американские официальные лица еще не предоставили много доказательств, лежащих в основе их утверждений о перемещении войск или операциях под фальшивым флагом. Но администрация Байдена обнародовала спутниковые снимки, показывающие перемещение русских войск. А коммерческие спутниковые компании и независимые следователи подтвердили эту информацию из своих собственных источников, многие из которых общедоступны.

Потенциальная акция российского фальшивого флага может включать "надуманный так называемый теракт внутри России", фальшивое братское захоронение, инсценированное нападение беспилотников на мирных жителей или "подделку, даже реальную атаку с применением химического оружия", – сказал Блинкен.

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия "двигается к неизбежному вторжению": США сообщили, какое оправдание для войны готовит Москва.

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