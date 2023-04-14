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Российский танк Т-90 был замечен в США (ФОТО)

Один из современных российских танков Т-90 был зафиксирован в штате Луизиана, США.

сегодня, 15:00
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Автор:

Slava Kot

В сеть попали необычные фото российского танка Т-90, оказавшегося на территории США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Nexta.

Российский танк Т-90 был замечен в США (ФОТО)

Танк Т-90. Фото из открытых источников

На обнародованных фотографиях заметен российский танк Т-90А, стоящий на парковке в штате Луизиана. Пока неизвестно кто перевозит танк, откуда он взялся, а также куда направляется. Вероятно, грузовик, перевозивший российский танк, был поврежден, поэтому военную технику оставили ждать на стоянке для прибытия другой машины.


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Американское издание The Drive утверждает, что Пентагон не предоставил никакой информации по этому поводу. Представители местных баз армии США заявили, что танк к ним не направлялся. Кроме того, они добавили, что машина не связана с деятельностью армии США, а могла быть приобретена и перевезена в Соединенные Штаты частным лицом.

Российский танк Т-90 был замечен в США (ФОТО) - фото 2
Российский танк Т-90 был замечен в США (ФОТО) - фото 3
Российский танк Т-90 был замечен в США (ФОТО) - фото 4
Российский танк Т-90 был замечен в США (ФОТО) - фото 5
Российский танк Т-90 был замечен в США (ФОТО) - фото 6

На обнародовании изображения саркастически реагируют пользователи соцсетей

"Не об этом думали россияне, когда говорили, что их танки дойдут до Америки", — комментирует ситуацию пользователь Twitter с ником just ice.

Другой пользователь R eddit утверждает, что украинская армия захватила такой танк в сентябре прошлого года.

"Танк был захвачен 25 сентября 2022 92-й отдельной механизированной бригадой в Харькове 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ", — сообщает пользователь с ником Mega_Slav.

Большинство пользователей сходятся во мнении, что танк попал в США для исследований американской разведки российских технологий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия начала отправлять самолеты на ремонт своему союзнику.

Также "Комментарии" писали об американском генерале, который назвал дату, когда ВСУ могут уволить Крым.



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Источник: https://twitter.com/nexta_tv/status/1646762360835653633
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