Российский танк Т-90 был замечен в США (ФОТО)

В сеть попали необычные фото российского танка Т-90, оказавшегося на территории США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Nexta.



Танк Т-90. Фото из открытых источников

На обнародованных фотографиях заметен российский танк Т-90А, стоящий на парковке в штате Луизиана. Пока неизвестно кто перевозит танк, откуда он взялся, а также куда направляется. Вероятно, грузовик, перевозивший российский танк, был поврежден, поэтому военную технику оставили ждать на стоянке для прибытия другой машины.

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Американское издание The Drive утверждает, что Пентагон не предоставил никакой информации по этому поводу. Представители местных баз армии США заявили, что танк к ним не направлялся. Кроме того, они добавили, что машина не связана с деятельностью армии США, а могла быть приобретена и перевезена в Соединенные Штаты частным лицом.

На обнародовании изображения саркастически реагируют пользователи соцсетей

"Не об этом думали россияне, когда говорили, что их танки дойдут до Америки", — комментирует ситуацию пользователь Twitter с ником just ice.

Другой пользователь R eddit утверждает, что украинская армия захватила такой танк в сентябре прошлого года.

"Танк был захвачен 25 сентября 2022 92-й отдельной механизированной бригадой в Харькове 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ", — сообщает пользователь с ником Mega_Slav.

Большинство пользователей сходятся во мнении, что танк попал в США для исследований американской разведки российских технологий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия начала отправлять самолеты на ремонт своему союзнику.

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