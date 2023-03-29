Российское посольство резко отреагировало на заявления США о создании трибунала для РФ

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Slava Kot
Американские чиновники выразили, что Соединенные Штаты поддерживают создание Международного трибунала против России за преступления в Украине. На их заявления резко отреагировало посольство России в США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.
Посол России США Анатолий Антонов. Фото из открытых источников
Посол по вопросам глобального уголовного правосудия Государственного департамента США Бет Ван Скаак, выступая в Вашингтоне, заявила, что Соединенные Штаты рассмотрели различные модели создания международного суда для преступлений российской агрессии в Украине и лучшим признало идею создания интернационального суда на основе судебной системы Украины.
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Остальные американские чиновники также положительно относятся к идее создания трибунала для России. Такие заявления вызвали бурную реакцию в российском посольстве в США, обнародовавшем резкое заявление.
Также российские дипломаты решили критиковать и действующую украинскую власть.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции мира на решение Международного суда по выдаче ордера на арест Путина.
Также "Комментарии" писал о президенте Украины, который указал, сколько систем ПВО Patriot нужно для защиты Украины.
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