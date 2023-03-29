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Российское посольство резко отреагировало на заявления США о создании трибунала для РФ

Посольство России в США резко отреагировало на заявления американских чиновников, которые положительно высказались об идее создания специального трибунала для России из-за ее военных преступлений в Украине.

сегодня, 13:15
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Автор:

Slava Kot

Американские чиновники выразили, что Соединенные Штаты поддерживают создание Международного трибунала против России за преступления в Украине. На их заявления резко отреагировало посольство России в США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Российское посольство резко отреагировало на заявления США о создании трибунала для РФ

Посол России США Анатолий Антонов. Фото из открытых источников

Посол по вопросам глобального уголовного правосудия Государственного департамента США Бет Ван Скаак, выступая в Вашингтоне, заявила, что Соединенные Штаты рассмотрели различные модели создания международного суда для преступлений российской агрессии в Украине и лучшим признало идею создания интернационального суда на основе судебной системы Украины.


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"Сейчас в этот критический момент истории я могу объявить, что мы поддерживаем создание специального трибунала для преследования преступления агрессии против Украины", — сказала Бет Ван Скаак.

Остальные американские чиновники также положительно относятся к идее создания трибунала для России. Такие заявления вызвали бурную реакцию в российском посольстве в США, обнародовавшем резкое заявление.

"Подобные комментарии являются откровенной бранью, не имеющей ничего общего с правосудием. Возмутительные и необоснованные обвинения в якобы агрессии, преступлениях против человечности и других нарушениях есть не что иное, как элемент русофобской кампании против нас", — говорится в сообщении.

Также российские дипломаты решили критиковать и действующую украинскую власть.

"США лицемерно и цинично воздерживаются от оценки преступных действий осевших в Киеве нацистов, которые много лет терроризируют мирное население", — пишут российские дипломаты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции мира на решение Международного суда по выдаче ордера на арест Путина.

Также "Комментарии" писал о президенте Украины, который указал, сколько систем ПВО Patriot нужно для защиты Украины.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/mar/29/russia-ukraine-war-live-zelenskiy-fears-war-could-be-hampered-by-washington-divisions-moscow-starts-drills-with-new-icbm
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