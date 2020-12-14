Рождественские традиции США

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Ольга Чародий
Сегодня заглянем в гости к Санта Клаусу и узнаем о
рождественских традициях в США. Рождество в Америке отмечается 25 января. Из
религиозного этот праздник давно
превратился в светский и затмил по значимости Новый год. Непременные атрибуты
Рождества: елка, рождественские
открытки, Санта Клаус с оленями и омела.
ФОТО: Из открытых источников
Главное
предрождественское соревнование – украшение домов, прочем не только внутри, но
и снаружи – иллюминация, елки, светящиеся фигуры – все идет в ход.
В сочельник верующие отправляются в церкви, где совершается
Рождественская месса.
Традиционно
американская семья собирается за большим столом в родительском доме, главное
украшение которого – индейка овощами.
Перед началом трапезы принято читать молитвы, прославляющие Бога. Затем съедают
священный хлеб, пьют красное вино и едят капустно-бобовый суп, домашние
колбасы и тыквенный пирог.
После ужина наступает время дарить рождественские подарки.
Их, кстати. Принято отдавать с чеками, чтобы была возможность вернуть в
магазин. Малыши, которым подарки дарит
влезший в окно Санта Клаус, оставляют ему конфетки под елкой. После подарков
семья поет рождественские гимны.
Рождественские гуляния отличаются в разных частях США. Так,
жители Аляски украшают свои двери ананасом, символизирующим
гостеприимство. Бостон славится пением
колядок, которое сопровождается звоном колокольчиков. В Новом Орлеане люди
несут по улицам огромного быка,
украшенного остролистом и ленточками на рогах.
В Аризоне жители разыгрывают роли Марии и Иосифа, ходят друг к другу в гости и ищут колыбель. На Гавайях Рождество начинается с прихода судна с ёлками, а Калифорнии Санта Клаус приплывает на доске для серфинга.
Напомним, "Комментарии" писали, что 21 декабря Юпитер и Сатурн максимально приблизятся друг к другу и создадут в небесах так называемую "Вифлеемскую звезду". Наблюдать зрелищное астрономическое явление можно будет абсолютно с любого места нашей планеты.
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