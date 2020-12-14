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Рождественские традиции США

В американских торговых центрах есть рождественская традиция: каждый год приглашается Санта-Клаус, у которого дети могут посидеть на коленях и попросить о подарках.

сегодня, 03:06
Автор:

Ольга Чародий

Сегодня заглянем в гости к Санта Клаусу и узнаем о рождественских традициях в США. Рождество в Америке отмечается 25 января. Из религиозного этот праздник  давно превратился в светский и затмил по значимости Новый год. Непременные атрибуты Рождества:  елка, рождественские открытки, Санта Клаус с оленями и омела.

Рождественские традиции США

ФОТО: Из открытых источников

 Главное предрождественское соревнование – украшение домов, прочем не только внутри, но и снаружи – иллюминация, елки, светящиеся фигуры – все идет в ход.

В сочельник верующие отправляются в церкви, где совершается Рождественская месса.

Традиционно американская семья собирается за большим столом в родительском доме, главное украшение которого –   индейка овощами. Перед началом трапезы принято читать молитвы, прославляющие Бога. Затем съедают священный хлеб, пьют красное вино и едят капустно-бобовый суп, домашние колбасы и тыквенный пирог.

После ужина наступает время дарить рождественские подарки. Их, кстати. Принято отдавать с чеками, чтобы была возможность вернуть в магазин.  Малыши, которым подарки дарит влезший в окно Санта Клаус, оставляют ему конфетки под елкой. После подарков семья поет   рождественские гимны. 

Рождественские гуляния отличаются в разных частях США. Так, жители Аляски украшают свои двери ананасом, символизирующим гостеприимство.  Бостон славится пением колядок, которое сопровождается звоном колокольчиков. В Новом Орлеане люди несут по улицам   огромного быка, украшенного остролистом и ленточками на рогах.

В Аризоне жители разыгрывают роли Марии и Иосифа, ходят друг к другу в гости и ищут колыбель. На Гавайях Рождество начинается с прихода судна с ёлками, а Калифорнии Санта Клаус приплывает на доске для серфинга.

Напомним, "Комментарии" писали, что 21 декабря Юпитер и Сатурн максимально приблизятся друг к другу и создадут в небесах так называемую "Вифлеемскую звезду". Наблюдать зрелищное астрономическое явление можно будет абсолютно с любого места нашей планеты.


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