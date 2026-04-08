Розовые отчеты Пентагона: почему Трампа ждет жесткий прокол с войной против Ирана

В США загорелась новая дискуссия вокруг реального состояния войны с Ираном. Как сообщает The Washington Post, заявления главы Пентагона Пит Гегсет могут быть слишком оптимистичными и обманывать не только общество, но и президента Дональд Трамп.

Несмотря на уверения Белого дома о "невероятном успехе", последние события ставят эти оценки под сомнение. В частности, уничтожение Ираном американского истребителя F-15E и сложная спасательная операция продемонстрировали, что Тегеран сохраняет способность эффективно противодействовать.

Ранее Гегсет неоднократно заявлял о "полном контроле" США над иранским небом и фактическом отсутствии у противника эффективной противовоздушной обороны. Впрочем, инцидент с самолетом и оценки аналитиков свидетельствуют о другом.

По данным источников в администрации, внутренняя обеспокоенность растет. Некоторые чиновники прямо заявляют, что президент получает искаженную информацию. В результате, как отмечают собеседники, Трамп повторяет слишком оптимистичные месседжи, не полностью соответствующие реальной ситуации на фронте.

Сам президент признал, что самолет был сбит переносным ракетным комплексом, назвав это "удачным ударом". Это отчасти противоречит предварительным заявлениям о полном превосходстве США в воздухе.

В то же время в Пентагоне и Белом доме категорически отрицают любые обвинения. Представители администрации настаивают: президент владеет полной информацией о ходе войны, а военное командование готово к любым сценариям.

Несмотря на это, инцидент с F-15E стал сигналом, что конфликт остается гораздо сложнее, чем это представляется в публичной риторике.

