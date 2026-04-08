Рожеві звіти Пентагону: чому Трампа чекає жорсткий прокол з війною проти Ірану

Оптимізм міністра оборони під питанням після збитого F-15 і сумнівів у “повному контролі неба”

8 квітня 2026, 15:33
Кравцев Сергей

У США спалахнула нова дискусія навколо реального стану війни з Іраном. Як повідомляє The Washington Post, заяви глави Пентагону Піт Гегсет можуть бути надто оптимістичними та вводити в оману не лише суспільство, а й президента Дональд Трамп.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Попри запевнення Білого дому про “неймовірний успіх”, останні події ставлять ці оцінки під сумнів. Зокрема, збиття Іраном американського винищувача F-15E та складна рятувальна операція продемонстрували, що Тегеран зберігає здатність ефективно протидіяти.

Раніше Гегсет неодноразово заявляв про “повний контроль” США над іранським небом і фактичну відсутність у противника ефективної протиповітряної оборони. Втім, інцидент із літаком і оцінки аналітиків свідчать про інше.

За даними джерел у адміністрації, внутрішнє занепокоєння зростає. Деякі чиновники прямо заявляють, що президент отримує викривлену інформацію. У результаті, як зазначають співрозмовники, Трамп повторює надто оптимістичні меседжі, які не повністю відповідають реальній ситуації на фронті.

Сам президент визнав, що літак було збито переносним ракетним комплексом, назвавши це “вдалим ударом”. Це частково суперечить попереднім заявам про повну перевагу США в повітрі.

Водночас у Пентагоні та Білому домі категорично заперечують будь-які звинувачення. Представники адміністрації наполягають: президент володіє повною інформацією про перебіг війни, а військове командування готове до будь-яких сценаріїв.

Попри це, інцидент із F-15E став сигналом, що конфлікт залишається значно складнішим, ніж це подається у публічній риториці.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп виступив із першою заявою після того, як раніше вночі він публічно оголосив про згоду на двотижневе перемир'я з Іраном. Як інформує портал "Коментарі", відповідний пост американського лідера з’явився у соцмережі Truth Social.




