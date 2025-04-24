Рубио анонсировал новую встречу о прекращении войны в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио анонсировал новые встречи по украинскому урегулированию на 26-27 апреля.

Рубио о новой встрече. Фото из открытых источников

Госсекретарь США считает, что есть перспективы завершения российско-украинской войны.

"Перед нашими партнерами был поставлен вопрос о том, что нужно сделать, чтобы положить конец войне. Эту войну можно прекратить. Обе стороны просто должны согласиться с этим. Мы показали им путь вперед. Мы обсудили эти идеи. Вчера состоялась хорошая встреча. В выходные будут еще хорошие встречи. Мы показали им финишную границу. согласились", — сказал Марко Рубио.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на критику американского президента Дональда Трампа. Глава государства напомнил Трампу, что бывший госсекретарь США Майк Помпео признавал аннексированный Крым территорией Украины. "Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией. И мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в том числе США, будут действовать согласно своим сильным решениям", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина и европейские государства хотят получить заверение, что Россия готова согласиться на прекращение огня, чтобы предоставить простор для переговоров по окончательному мирному соглашению, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. "Они также хотят быть уверены, что Москва готова принять соглашение, которое будет включать гарантии безопасности от западных партнеров Украины, что позволит Киеву сохранить достаточно укомплектованную и оснащенную армию", — говорится в сообщении. Отмечается, что это последняя попытка повлиять на оставившие Европу под давлением переговоры, поскольку Вашингтон настаивает на соглашении с диктатором РФ Владимиром Путиным и пытается навязать Киеву жесткие условия.