Рубио намекнул на важных изменениях: как они касаются НАТО и Украины

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио выступил с резким заявлением о предстоящем Североатлантическом альянсе, призвав союзников к "переосмыслению" роли НАТО. Об этом он сказал в ходе слушаний в Сенате США, сообщает The Guardian.

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

По словам Рубио, европейские партнеры должны существенно и быстро увеличить инвестиции в собственные оборонные возможности, если хотят играть реальную роль в системе коллективной безопасности. Особое внимание он уделил вопросу войны в Украине и обсуждению предстоящих гарантий безопасности Киева.

Рубио отметил, что ныне обсуждаемые гарантии предполагают размещение ограниченного контингента европейских войск, преимущественно из Франции и Великобритании, с последующей поддержкой со стороны США. В то же время, подчеркнул он, подлинной гарантией безопасности остается именно американская поддержка.

Он подчеркнул, что не умаляет готовность отдельных европейских стран направить войска в Украину после завершения войны, однако без участия США такая модель, по его словам, "не имеет значения". Причиной тому Рубио назвал многолетнюю недостаточную инвестиционную политику союзников в сфере обороны.

Кроме того, госсекретарь заявил, что "без США нет НАТО", о чем также сообщает Sky News. По его словам, Вашингтон не может сосредоточивать все ресурсы исключительно на Европе, поскольку имеет оборонные обязательства и в Западном полушарии, и в Индо-Тихоокеанском регионе. В этой связи Рубио призвал союзников активизироваться и взять на себя большую долю ответственности.

Переговоры будут продолжаться на этой неделе. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая в Сенате.

По его словам, планируются двусторонние встречи между РФ и Украиной, возможно также присутствие США. Однако, "это не будут Стив Виткофф и Джаред Кушнер".