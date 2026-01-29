logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.77

EUR/UAH

51.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Рубіо натякнув на важливих змінах: як вони стосуються НАТО та України
commentss НОВИНИ Всі новини

Рубіо натякнув на важливих змінах: як вони стосуються НАТО та України

Держсекретар США заявив, що європейські гарантії безпеки для України без участі Вашингтона не працюють

29 січня 2026, 07:24
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо виступив із різкою заявою щодо майбутнього Північноатлантичного альянсу, закликавши союзників до "переосмислення" ролі НАТО. Про це він сказав під час слухань у Сенаті США, повідомляє The Guardian.

Рубіо натякнув на важливих змінах: як вони стосуються НАТО та України

Марко Рубіо. Фото: із відкритих джерел

За словами Рубіо, європейські партнери повинні суттєво й швидко збільшити інвестиції у власні оборонні спроможності, якщо хочуть відігравати реальну роль у системі колективної безпеки. Окрему увагу він приділив питанню війни в Україні та обговоренню майбутніх гарантій безпеки для Києва.

Рубіо зазначив, що нині обговорювані гарантії передбачають розміщення обмеженого контингенту європейських військ, переважно з Франції та Великої Британії, із подальшою підтримкою з боку США. Водночас, наголосив він, справжньою гарантією безпеки залишається саме американська підтримка.

Він підкреслив, що не применшує готовність окремих європейських країн направити війська в Україну після завершення війни, однак без участі США така модель, за його словами, "не має значення". Причиною цього Рубіо назвав багаторічну недостатню інвестиційну політику союзників у сфері оборони.

Окрім того, держсекретар заявив, що "без США немає НАТО", про що також повідомляє Sky News. За його словами, Вашингтон не може зосереджувати всі ресурси виключно на Європі, оскільки має оборонні зобов’язання і в Західній півкулі, і в Індо-Тихоокеанському регіоні. У зв’язку з цим Рубіо закликав союзників активізуватися та взяти на себе більшу частку відповідальності.

Читайте також на порталі "Коментарі" — одним і центральним невирішеним питанням у переговорному процесі щодо завершення війни РФ проти України залишаються територіальні претензії Кремля на Донбас.

Переговори триватимуть цього тижня. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо під час виступу в Сенаті.

За його словами, плануються двосторонні зустрічі між РФ та Україною, можлива також присутність США. Однак, "це не будуть Стів Віткофф і Джаред Кушнер".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини