Рубіо натякнув на важливих змінах: як вони стосуються НАТО та України

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо виступив із різкою заявою щодо майбутнього Північноатлантичного альянсу, закликавши союзників до "переосмислення" ролі НАТО. Про це він сказав під час слухань у Сенаті США, повідомляє The Guardian.

Марко Рубіо. Фото: із відкритих джерел

За словами Рубіо, європейські партнери повинні суттєво й швидко збільшити інвестиції у власні оборонні спроможності, якщо хочуть відігравати реальну роль у системі колективної безпеки. Окрему увагу він приділив питанню війни в Україні та обговоренню майбутніх гарантій безпеки для Києва.

Рубіо зазначив, що нині обговорювані гарантії передбачають розміщення обмеженого контингенту європейських військ, переважно з Франції та Великої Британії, із подальшою підтримкою з боку США. Водночас, наголосив він, справжньою гарантією безпеки залишається саме американська підтримка.

Він підкреслив, що не применшує готовність окремих європейських країн направити війська в Україну після завершення війни, однак без участі США така модель, за його словами, "не має значення". Причиною цього Рубіо назвав багаторічну недостатню інвестиційну політику союзників у сфері оборони.

Окрім того, держсекретар заявив, що "без США немає НАТО", про що також повідомляє Sky News. За його словами, Вашингтон не може зосереджувати всі ресурси виключно на Європі, оскільки має оборонні зобов’язання і в Західній півкулі, і в Індо-Тихоокеанському регіоні. У зв’язку з цим Рубіо закликав союзників активізуватися та взяти на себе більшу частку відповідальності.

Читайте також на порталі "Коментарі" — одним і центральним невирішеним питанням у переговорному процесі щодо завершення війни РФ проти України залишаються територіальні претензії Кремля на Донбас.

Переговори триватимуть цього тижня. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо під час виступу в Сенаті.

За його словами, плануються двосторонні зустрічі між РФ та Україною, можлива також присутність США. Однак, "це не будуть Стів Віткофф і Джаред Кушнер".