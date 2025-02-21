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Рубио объяснил, почему Трамп "очень расстроен из-за Зеленского"

В США хотят благодарности от украинского лидера за помощь и поддержку

сегодня, 08:00
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Кравцев Сергей

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал критику президента США Дональда Трампа в адрес украинского лидера Владимира Зеленского, назвав его негативное отношение "справедливым". Как передает портал "Комментарии", свое заявление американский чиновник сделал в интервью журналистке Кэтрин Хэрридж.

Рубио объяснил, почему Трамп "очень расстроен из-за Зеленского"

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Марко Рубио заявил, что "Трамп очень расстроен из-за президента Зеленского, и это в какой-то мере справедливо".

"Мы беспокоимся об Украине, потому что это имеет последствия для наших союзников и, в конечном счете, для всего мира. Здесь должен быть какой-то уровень благодарности", — заявил глава Госдепа.

Марко Рубио также заявил, что сам он "был расстроен", когда Зеленский заявил, что отклонил сделку со США по ценным металлам, потому что "все было не так". 

Читайте также на портале "Комментарии" — делегация США обсуждала недавно в Саудовской Аравии с представителями РФ возможность встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. В Вашингтоне уверяют, что теперь мяч на стороне российской стороны и состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина или нет, зависит от прогресса в вопросе прекращения российско-украинской войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", цитируя заявление госсекретаря США Марко Рубио.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия и США предложили трехступенчатый мирный план, предусматривающий прекращение огня, проведение выборов в Украине и заключение окончательного соглашения. Именно в такой последовательности Вашингтон и Москва видят дальнейшее развитие событий в Украине. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Fox News".




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Источник: https://x.com/C__Herridge/status/1892766345760014657?t=1140
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