Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал критику президента США Дональда Трампа в адрес украинского лидера Владимира Зеленского, назвав его негативное отношение "справедливым". Как передает портал "Комментарии", свое заявление американский чиновник сделал в интервью журналистке Кэтрин Хэрридж.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Марко Рубио заявил, что "Трамп очень расстроен из-за президента Зеленского, и это в какой-то мере справедливо".

"Мы беспокоимся об Украине, потому что это имеет последствия для наших союзников и, в конечном счете, для всего мира. Здесь должен быть какой-то уровень благодарности", — заявил глава Госдепа.

Марко Рубио также заявил, что сам он "был расстроен", когда Зеленский заявил, что отклонил сделку со США по ценным металлам, потому что "все было не так".

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Также издание "Комментарии" сообщало – Россия и США предложили трехступенчатый мирный план, предусматривающий прекращение огня, проведение выборов в Украине и заключение окончательного соглашения. Именно в такой последовательности Вашингтон и Москва видят дальнейшее развитие событий в Украине. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Fox News".



