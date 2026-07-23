Рубио отказался удовлетворить истерический ультиматум Лаврова: детали скандала

Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон не намерен сворачивать продажу вооружения Украине через механизмы НАТО. По его словам, американская политика в этом вопросе остается неизменной, несмотря на требования Москвы прекратить военную поддержку Киева. Такое заявление глава Госдепартамента сделал после состоявшихся в Маниле переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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В ходе встречи российский дипломат призвал США отказаться от поставок оружия Украине. Отвечая на это, Рубио объяснил, что Соединенные Штаты не передают вооружение бесплатно, а реализуют его в рамках программы PURL через механизмы Североатлантического альянса.

"Именно этим мы и занимаемся, и в этом отношении наша политика не изменилась", – подчеркнул госсекретарь США.

В то же время Рубио прокомментировал перспективы дипломатического урегулирования войны. Он признал, что одна встреча с представителями России не может стать переломным моментом в переговорном процессе, однако подтвердил готовность Вашингтона и дальше содействовать поиску мирного решения.

По словам главы американской дипломатии, любое соглашение о завершении войны должно быть приемлемым как для Украины, так и для России. Только в таких условиях можно говорить о реальном прогрессе на пути к миру.

Рубио также отметил, что президент США четко определил позицию Белого дома: США готовы выполнять конструктивную роль в процессе прекращения войны и поддерживать инициативы, которые могут привести к справедливому и устойчивому урегулированию. При этом Вашингтон не будет отказываться от действующей политики по военной поддержке Украины из-за механизмов НАТО.

Портал "Комментарии" уже писал, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский критически высказался по поводу переговоров государственного секретаря США Марко Рубио с главой российского МИД Сергеем Лавровым. По его мнению, встреча пока не дала никаких практических результатов, которые могли бы свидетельствовать о реальном прогрессе в поиске путей завершения войны.