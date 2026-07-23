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Рубіо категорично відмовився задовольнити істеричний ультиматум Лаврова: деталі скандалу

Держсекретар США наголосив, що Вашингтон не передає Україні зброю безоплатно, а реалізує її в межах програми PURL

23 липня 2026, 16:55
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Клименко Елена

Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що Вашингтон не має наміру згортати продаж озброєння Україні через механізми НАТО. За його словами, американська політика в цьому питанні залишається незмінною, попри вимоги Москви припинити військову підтримку Києва. Таку заяву глава Держдепартаменту зробив після переговорів із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, які відбулися в Манілі.

Рубіо категорично відмовився задовольнити істеричний ультиматум Лаврова: деталі скандалу

Фото: з відкритих джерел

Під час зустрічі російський дипломат закликав США відмовитися від постачання зброї Україні. Відповідаючи на це, Рубіо пояснив, що Сполучені Штати не передають озброєння безкоштовно, а реалізують його в межах програми PURL через механізми Північноатлантичного альянсу.

"Саме цим ми й займаємося, і щодо цього наша політика не змінилася", – наголосив держсекретар США.

Водночас Рубіо прокоментував перспективи дипломатичного врегулювання війни. Він визнав, що одна зустріч із представниками Росії не може стати переломним моментом у переговорному процесі, однак підтвердив готовність Вашингтона й надалі сприяти пошуку мирного рішення.

За словами очільника американської дипломатії, будь-яка угода про завершення війни має бути прийнятною як для України, так і для Росії. Лише за таких умов можна говорити про реальний прогрес на шляху до миру.

Рубіо також зазначив, що президент США чітко визначив позицію Білого дому: Сполучені Штати готові виконувати конструктивну роль у процесі припинення війни та підтримувати ініціативи, які можуть привести до справедливого й стійкого врегулювання. При цьому Вашингтон не відмовлятиметься від чинної політики щодо військової підтримки України через механізми НАТО.

Портал "Коментарі" вже писав, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський критично висловився щодо переговорів державного секретаря США Марко Рубіо з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим. На його думку, зустріч поки що не дала жодних практичних результатів, які могли б свідчити про реальний прогрес у пошуку шляхів завершення війни.



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