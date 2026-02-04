Рубио после переговоров в Абу-Даби сделал заявление о «плохих новостях»

По итогам года дипломатических усилий перечень открытых вопросов, мешающих возможной мирной договоренности между Украиной и Россией, существенно сократился, однако самые проблемные пункты до сих пор остаются нерешенными. Об этом сообщил государственный секретарь США Марк Рубио.

Марко Рубио (фото из открытых источников)

По словам чиновника, главным результатом переговорной работы Соединенных Штатов за последние двенадцать месяцев стало именно "уменьшение контрольного списка открытых вопросов", усложняющих достижение мирного соглашения.

"Если сравнить существовавший на данный момент прошлого года контрольный список открытых вопросов и оставшийся сейчас он значительно сократился. Это хорошая новость", – отметил он.

В то же время госсекретарь подчеркнул, что те пункты, которые все еще остаются в повестке дня, наиболее сложны.

"Плохая новость состоит в том, что остающиеся вопросы являются самыми трудными, а война тем временем продолжается", – сказал Рубио.

Также он отметил, что ощутимый прогресс в переговорном процессе может долгое время не становиться публичным из-за чувствительности темы, и подчеркнул, что США и дальше вкладывают значительные ресурсы в попытки достичь сдвигов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что переговорный процесс в Объединенных Арабских Эмиратах перешел в фазу детальных консультаций. Как сообщил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, после всеобщей трехсторонней встречи Украина, США и Россия продолжили работу в более узких форматах.

По словам Умерова, украинская сторона представлена усиленной делегацией, в которую вошли ключевые силовики и дипломаты:

"Вместе со мной украинская делегация работала в составе Кирилла Буданова, Давида Арахамии, Сергея Кислицы, Андрея Гнатова, Вадима Скибицкого и Александра Бевза".

Со стороны Соединенных Штатов в консультациях принимают участие специальный представитель Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Также присутствуют Джош Груэнбаум, Дэниел Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич. Секретарь СНБО отметил, что российская сторона на встрече также "была представлена на высоком военном уровне".

