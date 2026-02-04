Рубіо після переговорів в Абу-Дабі зробив заяву про «погані новини»

За підсумками року дипломатичних зусиль перелік відкритих питань, що стоять на заваді можливій мирній домовленості між Україною та Росією, істотно скоротився, однак найпроблемніші пункти досі залишаються невирішеними. Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо.

Марко Рубіо (фото з відкритих джерел)

За словами посадовця, головним результатом переговорної роботи Сполучених Штатів за останні дванадцять місяців стало саме "зменшення контрольного списку відкритих питань", які ускладнюють досягнення мирної угоди.

"Якщо порівняти контрольний список відкритих питань, який існував на цей час минулого року, і той, що залишився зараз, він значно скоротився. Це гарна новина", – зазначив він.

Водночас держсекретар підкреслив, що ті пункти, які все ще залишаються на порядку денному, є найбільш складними.

"Погана новина полягає в тому, що ті питання, які залишаються, є найтяжчими, а війна тим часом триває", – сказав Рубіо.

Також він зауважив, що відчутний прогрес у переговорному процесі може довгий час не ставати публічним через чутливість теми, та наголосив, що США й надалі вкладають значні ресурси у спроби досягти зрушень.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що переговорний процес в Об'єднаних Арабських Еміратах перейшов до фази детальних консультацій. Як повідомив секретар РНБО України Рустем Умєров, після загальної тристоронньої зустрічі Україна, США та Росія продовжили роботу у вужчих форматах.

За словами Умєрова, українська сторона представлена посиленою делегацією, до якої увійшли ключові силовики та дипломати:

"Разом зі мною українська делегація працювала у складі Кирила Буданова, Давида Арахамії, Сергія Кислиці, Андрія Гнатова, Вадима Скібіцького та Олександра Бевза".

Зі сторони Сполучених Штатів у консультаціях беруть участь спеціальний представник Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Також присутні Джош Груенбаум, Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич. Секретар РНБО зазначив, що російська сторона на зустрічі також "була представлена на високому військовому рівні".

