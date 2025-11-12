Рубио призвал Россию к прямым переговорам с Украиной

Рубрики
США продолжают выступать за дипломатическое решение войны в Украине и призывают Россию к прямым переговорам с Киевом. Об этом сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марк Рубио в сети Х(X).
Рубио отметил, что провел встречу с замминистра иностранных дел Украины Андреем Сибигой и представителями стран "Большой семерки" (G7).
Он подчеркнул, что позиция Вашингтона остается неизменной – искать политический путь к завершению войны.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что мирные переговоры между Украиной и Россией , происходившие в этом году в Стамбуле, официально прекращены из-за отсутствия реального прогресса. Об этом заявил первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью The Times.
Сергей Кислица сообщил, что попытки найти дипломатическое решение конфликта не принесли результатов, и с лета Украина сосредоточилась на мобилизации поддержки международных партнеров, чтобы те помогли заставить Владимира Путина к реальным переговорам с президентом Владимиром Зеленским.
Дипломат подчеркнул, что в нынешней политической системе России невозможно вести конструктивные дискуссии, ведь у представителей делегации "очень жесткий мандат" и не могут приниматься никакие решения самостоятельно.