Рубио призвал Россию к прямым переговорам с Украиной

США продолжают выступать за дипломатическое решение войны в Украине и призывают Россию к прямым переговорам с Киевом. Об этом сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марк Рубио в сети Х(X).

Марко Рубио (фото из открытых источников)

Рубио отметил, что провел встречу с замминистра иностранных дел Украины Андреем Сибигой и представителями стран "Большой семерки" (G7).

"Встретился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и коллегами из G7, чтобы обсудить пути укрепления обороны Украины и прекращения этого кровавого конфликта", — написал госсекретарь.

Он подчеркнул, что позиция Вашингтона остается неизменной – искать политический путь к завершению войны.

"Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в сотрудничестве с нашими партнерами, чтобы привлечь Россию к дипломатическим действиям и непосредственному взаимодействию с Украиной ради крепкого и длительного мира", — отметил Марко Рубио.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что мирные переговоры между Украиной и Россией , происходившие в этом году в Стамбуле, официально прекращены из-за отсутствия реального прогресса. Об этом заявил первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью The Times.

Сергей Кислица сообщил, что попытки найти дипломатическое решение конфликта не принесли результатов, и с лета Украина сосредоточилась на мобилизации поддержки международных партнеров, чтобы те помогли заставить Владимира Путина к реальным переговорам с президентом Владимиром Зеленским.

"Поскольку мирные переговоры в этом году завершились с незначительным прогрессом, они теперь прекращены", — сказал Кислица.

Дипломат подчеркнул, что в нынешней политической системе России невозможно вести конструктивные дискуссии, ведь у представителей делегации "очень жесткий мандат" и не могут приниматься никакие решения самостоятельно.

