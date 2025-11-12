Рубіо закликав Росію до прямих переговорів з Україною

США продовжують виступати за дипломатичне вирішення війни в Україні та закликають Росію до прямих переговорів із Києвом. Про це повідомив державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо у мережі Х (X).

Марко Рубіо (фото з відкритих джерел)

Рубіо зазначив, що провів зустріч із заступником міністра закордонних справ України Андрієм Сибігою та представниками країн "Великої сімки" (G7).

"Зустрівся з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою і колегами з G7, щоб обговорити шляхи зміцнення оборони України та припинення цього кривавого конфлікту", — написав держсекретар.

Він підкреслив, що позиція Вашингтона залишається незмінною — шукати політичний шлях до завершення війни.

"Сполучені Штати залишаються непохитними у співпраці з нашими партнерами, щоб заохотити Росію до дипломатичних дій і безпосередньої взаємодії з Україною заради міцного та тривалого миру", — зазначив Марко Рубіо.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що мирні переговори між Україною та Росією, що відбувалися цього року у Стамбулі, офіційно припинені через відсутність реального прогресу. Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця в інтерв’ю The Times.

Сергій Кислиця повідомив, що спроби знайти дипломатичне рішення конфлікту не дали результатів, і з літа Україна зосередилася на мобілізації підтримки міжнародних партнерів, аби ті допомогли змусити Володимира Путіна до реальних переговорів із президентом Володимиром Зеленським.

"Оскільки цьогорічні мирні переговори завершилися з незначним прогресом, їх тепер припинено", — сказав Кислиця.

Дипломат наголосив, що у нинішній політичній системі Росії неможливо вести конструктивні дискусії, адже представники делегації мають "дуже жорсткий мандат" і не можуть ухвалювати жодних рішень самостійно.

