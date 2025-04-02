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Рубио сделал предупреждение ЕС: что Вашингтон точно не потерпит

По информации Reuters, США недовольны планами ЕС ограничить их участие в тендерах на перевооружение

сегодня, 12:55
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Кравцев Сергей

Официальный Вашингтон выразили недовольство инициативами Европейского Союза, направленными на ограничение участия американских производителей оружия в европейских оборонных тендерах. Также в Белом доме недовольны, что европейцы создают особые преференции для собственной оборонной промышленности. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters" со ссылкой на пять источников.

Рубио сделал предупреждение ЕС: что Вашингтон точно не потерпит

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

"Они огорчены предложением ReArm и тем, что США исключены из программы", – заявил один из собеседников информагентства.

Госсекретарь Марко Рубио во время недавней встречи с министрами иностранных дел стран Балтии заявил, что США не хотели бы оказываться в стороне от участия в оборонных закупках стран ЕС и что любое исключение американских компаний из европейских тендеров будет негативно оценено Вашингтоном.

Американское давление в этом вопросе в разы выросло в последние недели, в то время как Евросоюз все более решительно движется к отделению своих закупок оружия от США.

Предыдущие действия администрации Трампа, в том числе временное прекращение военной помощи Украине и ослабление давления на Россию, вызвало беспокойство среди европейских партнеров по поводу надежности США как партнера. В итоге европейцы начали делать упор на укрепление собственной обороны, не полагаясь на США, как ключевого гаранта безопасности.

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Также издание "Комментарии" сообщало – не секрет, что россиянам во многом удалось захватить ряд украинских территорий в 2024 году именно благодаря своей тактики "засыпания" позиций ВСУ КАБами. Теперь же в НАТО придумали варианты противодействия российским КАБам. Об этом сообщает военный портал Defence Express.




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