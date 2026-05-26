Рубио сделал важное заявление об окончании войны в Украине: на что готовы пойти США

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов продолжать усилия ради завершения войны в Украине, однако предупредил о растущей угрозе дальнейшей эскалации конфликта. Заявление прозвучало на фоне очередной массированной атаки России по Киеву.

Марко Рубио.

Во время общения с журналистами в Индии Рубио подчеркнул, что подобные удары лишь напоминают миру, насколько разрушительной и затяжной стала война. По его словам, конфликт уже длится дольше, чем Вторая мировая война, а каждая новая волна атак увеличивает риск еще более опасного сценария.

Госсекретарь отметил, что Соединенные Штаты готовы сделать все возможное для содействия прекращению боевых действий. При этом он дал понять, что Вашингтон рассчитывает снова сыграть ключевую роль в возможных переговорах, если для этого появится шанс.

Отдельное внимание Рубио уделил разговору с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам главы американской дипломатии, российский министр передал ему специальное послание от Владимира Путина для президента США Дональда Трампа. Рубио подтвердил, что уже донес содержание этого сообщения до американского лидера.

Кроме того, госсекретарь попытался снизить градус паники вокруг заявлений Москвы об угрозах Киеву. Он подчеркнул, что Россия не обращалась напрямую к США с требованием эвакуировать американских дипломатов из украинской столицы. По его словам, Кремль лишь заявил, что Киев остается опасной зоной для всех дипломатических представительств.

В то же время Рубио предупредил: чем дольше продолжается война, тем выше риск непредсказуемой эскалации. В Вашингтоне опасаются, что дальнейшее усиление ударов и рост напряжения могут вывести конфликт на новый уровень, последствия которого затронут уже не только Украину.

