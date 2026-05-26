Рубіо зробив важливу заяву про закінчення війни в Україні: на що готові піти США

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон готовий продовжувати зусилля заради завершення війни в Україні, проте попередив про загрозу подальшої ескалації конфлікту, що зростає. Заява прозвучала на тлі чергової масованої атаки Росії щодо Києва.

Під час спілкування з журналістами в Індії Рубіо наголосив, що подібні удари лише нагадують світові, наскільки руйнівною та затяжною стала війна. За його словами, конфлікт вже триває довше, ніж Друга світова війна, а кожна нова хвиля атак збільшує ризик ще небезпечнішого сценарію.

Держсекретар зазначив, що Сполучені Штати готові зробити все можливе для сприяння припиненню бойових дій. Він дав зрозуміти, що Вашингтон розраховує знову зіграти ключову роль у можливих переговорах, якщо для цього з'явиться шанс.

Окрему увагу приділив Рубіо розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. За словами глави американської дипломатії, російський міністр передав йому спеціальне послання від Володимира Путіна для президента США Дональда Трампа. Рубіо підтвердив, що вже доніс зміст цього повідомлення до американського лідера.

Крім того, держсекретар спробував зменшити градус паніки навколо заяв Москви про погрози Києву. Він наголосив, що Росія не зверталася безпосередньо до США з вимогою евакуювати американських дипломатів із української столиці. За його словами, Кремль лише заявив, що Київ лишається небезпечною зоною для всіх дипломатичних представництв.

У той же час Рубіо попередив: що довше триває війна, то вищий ризик непередбачуваної ескалації. У Вашингтоні побоюються, що подальше посилення ударів та зростання напруги можуть вивести конфлікт на новий рівень, наслідки якого торкнуться вже не лише України.

