Официальный Вашингтон фактически пригрозил выйти из переговорного трека с россиянами по мирному урегулированию войны в Украине, если Россия не прекратит огонь. На все про все США дают Кремлю несколько дней. За это время должны появиться явные признаки того, что мирное соглашение по прекращению войны может быть достигнуто. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио.

Марко Рубио. Фото из открытых источников

Делая публичные заявления в Париже после встречи с европейскими и украинскими делегациями, Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп по-прежнему заинтересован в сделке, но у него много других приоритетов в мире.

"Мы не собираемся продолжать это начинание неделями и месяцами подряд. Поэтому нам нужно очень быстро определить сейчас, и я говорю о нескольких днях, осуществимо ли это в ближайшие несколько недель. Если да, то мы в деле. Если нет, то у нас есть и другие приоритеты, на которых нужно сосредоточиться", — сказал госсекретарь.

При этом Марко Рубио сделал интригующее заявление, что Дональд Трамп готов двигаться дальше, если не будет немедленных признаков прогресса. О каком именно движении идет речь Марко Рубио не сказал.

Трамп накануне заявил, что, по его мнению, прекращение огня "близко", и что Москва намерена в ближайшее время связаться с ним по поводу недавнего предложения.

Читайте также на портале "Комментарии" - прекращение огня в Украине невозможно, поскольку Киев со своей стороны провалил попытку прекратить удары по энергетической инфраструктуре России, заявил постпред России при ООН Василий Небензя журналистам по итогам закрытых консультаций СБ ООН, передает о кремлевском агентстве "РИА Новости".

"У нас была попытка ограниченного прекращения огня по поводу энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично", — сказал Небензя.



