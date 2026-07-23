logo

BTC/USD

64934

ETH/USD

1900.99

USD/UAH

44.81

EUR/UAH

51.06

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Рубио все же признался: что с «духом Анкориджа» пошло не так
commentss НОВОСТИ Все новости

Рубио все же признался: что с «духом Анкориджа» пошло не так

Госсекретарь США заявил, что предложенная Кремлем схема раздела территорий оказалась неприемлемой для Украины, а Вашингтон уже готовит новые идеи для переговоров

23 июля 2026, 13:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Предложенный Россией вариант урегулирования войны в Украине, который обсуждался в прошлом году в Анкоридже, окончательно потерял актуальность. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами в Маниле после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Рубио все же признался: что с «духом Анкориджа» пошло не так

Марко Рубио и Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

По словам главы американской дипломатии, инициатива, известная как формат "3+2" и предусматривавшая раздел территорий, не смогла стать основой для мирного соглашения. Рубио подчеркнул, что любые договоренности возможны только при согласии обеих сторон, а Киев такой вариант категорически не принял.

Он отметил, что предложения Москвы не сработали еще тогда, а сегодня выглядят для Украины еще менее приемлемыми. Именно поэтому, считает Рубио, международным посредникам придется искать совершенно новые подходы к завершению войны.

Госсекретарь подчеркнул, что США готовы предложить собственные идеи, если появятся необходимые политические условия для продвижения переговорного процесса. Однако он не стал раскрывать детали возможных инициатив, ограничившись заявлением о готовности Вашингтона сыграть конструктивную роль в поиске мирного решения.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дипломатических контактов между США и Россией. Несмотря на отсутствие заметного прогресса, Вашингтон не исключает дальнейших переговоров, однако дает понять, что возвращение к прежним российским предложениям больше не рассматривается как реальный путь к прекращению войны.

Таким образом, американская сторона фактически признала завершение одного из наиболее обсуждаемых сценариев урегулирования и сигнализировала о начале поиска новой переговорной модели, которая могла бы учитывать нынешние реалии конфликта.

Читайте также на портале "Комментарии" — Лавров выдвинул США новое требование: с чем Москва связала прекращение войны в Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости