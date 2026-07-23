Рубіо все ж зізнався: що з «духом Анкоріджа» пішло не так

Запропонований Росією варіант врегулювання війни в Україні, який торік обговорювався в Анкориджі, остаточно втратив актуальність. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час спілкування з журналістами у Манілі після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Марко Рубіо та Сергій Лавров. Фото: із відкритих джерел

За словами глави американської дипломатії, ініціатива, відома як формат "3 2" і яка передбачала поділ територій, не змогла стати основою для мирної угоди. Рубіо наголосив, що будь-які домовленості можливі лише за згодою обох сторін, а Київ такий варіант категорично не ухвалив.

Він зазначив, що пропозиції Москви не спрацювали ще тоді, а сьогодні виглядають для України ще менш прийнятними. Саме тому, вважає Рубіо, міжнародним посередникам доведеться шукати нові підходи до завершення війни.

Держсекретар наголосив, що США готові запропонувати власні ідеї, якщо з'являться необхідні політичні умови для просування переговорного процесу. Однак він не розкривав деталі можливих ініціатив, обмежившись заявою про готовність Вашингтона зіграти конструктивну роль у пошуку мирного рішення.

Заява прозвучала на тлі дипломатичних контактів, що продовжуються між США і Росією. Незважаючи на відсутність помітного прогресу, Вашингтон не відкидає подальших переговорів, проте дає зрозуміти, що повернення до колишніх російських пропозицій більше не розглядається як реальний шлях до припинення війни.

Таким чином, американська сторона фактично визнала завершення одного з найбільш обговорюваних сценаріїв врегулювання та сигналізувала про початок пошуку нової переговорної моделі, яка б могла враховувати нинішні реалії конфлікту.

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