Госсекретарь США Марк Рубио и глава МИД России Сергей Лавров провели встречу в Нью-Йорке 24 сентября.

Встреча Рубио и Лаврова (фото из открытых источников)

Об этом сообщили на официальном сайте Государственного департамента США.

Переговоры состоялись за закрытыми дверями и длились один час.

Как отметил первый заместитель пресс-секретаря Госдепа Томми Пиготт, во время встречи Марко Рубио повторил обращение президента США Дональда Трампа о необходимости прекращения убийств и подчеркнул, что Москва должна осуществить реальные шаги для достижения долгосрочного урегулирования войны, которую Россия ведет против Украины.

В то же время в РФ заявили, что Лавров на встрече с Рубио обсудил урегулирование украинского кризиса, стороны подтвердили заинтересованность в поиске мирных решений, сообщили в МИД России.

В сообщении говорится, что он отметил готовность Москвы относительно Украины придерживаться линии, производимой лидерами стран на Аляске.

Также Лавров в разговоре с Рубио отметил неприемлемость схем, которые продвигают Киев и некоторые страны Европы по поводу затягивания конфликта, сообщили в МИД России.

Согласно публичному графику Рубио, он намерен встретиться с Лавровым сегодня в 12.00 по местному времени (по киевскому в 19.00). Тем временем российские пропагандисты уже отметили, что Сергей Лавров уже прибыл в Нью-Йорк. Несмотря на то, что тему разговора пока стороны держат в тайне, очевидно, что она будет касаться войны в Украине. В то же время CNN отмечает, что их встреча состоится после того, как днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может вернуть себе свои территории и даже пойти еще дальше. Издание добавило, что это существенное изменение в отличие от прежнего отношения Трампа к Москве.

