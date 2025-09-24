Рубіо зустрівся з Лавровим у Нью-Йорку: з'явилися перші подробиці

Держсекретар США Марко Рубіо та глава МЗС Росії Сергій Лавров провели зустріч у Нью-Йорку 24 вересня.

Зустріч Рубіо та Лаврова (фото з відкритих джерел)

Про це повідомили на офіційному сайті Державного департаменту США.

Переговори відбулися за зачиненими дверима та тривали одну годину.

Як зазначив перший заступник речника Держдепу Томмі Піготт, під час зустрічі Марко Рубіо повторив звернення президента США Дональда Трампа щодо необхідності припинення вбивств і наголосив, що Москва має здійснити реальні кроки для досягнення довгострокового врегулювання війни, яку Росія веде проти України.

Натомість у РФ заявили, що Лавров на зустрічі з Рубіо обговорив врегулювання української кризи, сторони підтвердили зацікавленість у пошуку мирних рішень, повідомили в МЗС Росії.

У повідомленні йдеться, що він наголосив на готовності Москви щодо України дотримуватися лінії, виробленої лідерами країн на Алясці.

Також Лавров у розмові з Рубіо зазначив неприйнятність схем, які просувають Київ і деякі країни Європи, щодо затягування конфлікту, повідомили в МЗС Росії.

Згідно з публічним графіком Рубіо, він має намір зустрітися з Лавровим сьогодні о 12:00 за місцевим часом (за київським о 19:00). Тим часом, російські пропагандисти вже зазначили, що Сергій Лавров вже прибув до Нью-Йорка. Незважаючи на те, що тему розмови поки що сторони тримають у таємниці, очевидно, що вона стосуватиметься війни в Україні. Водночас CNN зазначає, що їхня зустріч відбудеться після того, як днем раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна може повернути собі території свої і навіть піти ще далі. Видання додало, що це суттєва зміна на відміну від колишнього ставлення Трампа до Москви.

