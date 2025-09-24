logo_ukra

BTC/USD

113647

ETH/USD

4172.79

USD/UAH

41.41

EUR/UAH

48.66

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Рубіо зустрівся з Лавровим у Нью-Йорку: з'явилися перші подробиці
commentss НОВИНИ Всі новини

Рубіо зустрівся з Лавровим у Нью-Йорку: з'явилися перші подробиці

Рубіо та Лавров говорили за зачиненими дверима.

24 вересня 2025, 22:12
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Держсекретар США Марко Рубіо та глава МЗС Росії Сергій Лавров провели зустріч у Нью-Йорку 24 вересня.

Рубіо зустрівся з Лавровим у Нью-Йорку: з'явилися перші подробиці

Зустріч Рубіо та Лаврова (фото з відкритих джерел)

Про це повідомили на офіційному сайті Державного департаменту США.

Переговори відбулися за зачиненими дверима та тривали одну годину.

Як зазначив перший заступник речника Держдепу Томмі Піготт, під час зустрічі Марко Рубіо повторив звернення президента США Дональда Трампа щодо необхідності припинення вбивств і наголосив, що Москва має здійснити реальні кроки для досягнення довгострокового врегулювання війни, яку Росія веде проти України.

Натомість у РФ заявили, що Лавров на зустрічі з Рубіо обговорив врегулювання української кризи, сторони підтвердили зацікавленість у пошуку мирних рішень, повідомили в МЗС Росії.

У повідомленні йдеться, що він наголосив на готовності Москви щодо України дотримуватися лінії, виробленої лідерами країн на Алясці.

Також Лавров у розмові з Рубіо зазначив неприйнятність схем, які просувають Київ і деякі країни Європи, щодо затягування конфлікту, повідомили в МЗС Росії.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що 24 вересня держсекретар США Марко Рубіо зустрінеться із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Нью-Йорку. Їхня зустріч пройде в кулуарах Генасамблеї ООН.  Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Держдепу США.

Згідно з публічним графіком Рубіо, він має намір зустрітися з Лавровим сьогодні о 12:00 за місцевим часом (за київським о 19:00). Тим часом, російські пропагандисти вже зазначили, що Сергій Лавров вже прибув до Нью-Йорка. Незважаючи на те, що тему розмови поки що сторони тримають у таємниці, очевидно, що вона стосуватиметься війни в Україні. Водночас CNN зазначає, що їхня зустріч відбудеться після того, як днем раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна може повернути собі території свої і навіть піти ще далі. Видання додало, що це суттєва зміна на відміну від колишнього ставлення Трампа до Москви.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини