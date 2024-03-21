С какими новостями советник Байдена внезапно прибыл в Киев: ждать ли помощи от США

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уверен, что Конгресс США одобрит дополнительную помощь для Украины. Причем, как утверждает Салливан, утвердит Конгресс именно тот законопроект, на котором настаивает Белый дом. Как передает портал "Комментарии", об этом Салливан сказал на совместном брифинге с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком в Киеве.

Джейк Салливан. Фото: сайт Офиса президента

"Мы верим в вас. Мы верим, что вы победите. Мы верим, что вы построите более яркое будущее для украинского народа, более крепкую демократию, устойчивую и защищенную страну, которая сможет отразить будущую агрессию и мы будем вашим партнером на каждом этапе пути", — заявил Салливан.

Также советник президента США призвал и саму Украину поверить в Соединенные Штаты. Он напомнил, что американцы были на стороне украинцев с первых дней начала этой полномасштабной войны и именно американский народ оказал огромную поддержку. Именно поэтому американцы продолжат делать это каждый день, и каждый день они знают, как это делать лучшим способом и с лучшей эффективностью, сказал Салливан.

По его словам, президент США Джо Байден постоянно прилагает усилия, чтобы запрос на дополнительную помощь для Украины объемом 60 млрд долларов, одобренный в Сенате, также был утвержден в Палате представителей.

"Но, с нашей точки зрения, мы уверены: нам удастся добиться этого одобрения. Мы доставим эту помощь в Украину", — подчеркнул Салливан.

В то же время, он уверяет, что администрация Байдена не только ожидает этого, но и смогла на прошлой неделе объявить о новом пакете военной помощи на 300 млн долларов. Доставка этой новой критической помощи в Украину ускоряется.

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