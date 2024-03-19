Будут ли американские военные в Украине: Салливан отреагировал на идею Макрона

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Кравцев Сергей
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон имеет полное право говорить о возможности отправки войск в Украину. Как передает портал "Комментарии", такое заявление он сделал во время брифинга в Белом доме.
Джейк Салливан. Фото: из открытых источников
Салливан уточнил, что Вашингтон не может говорить за Макрона, но он продолжает "публично высказывать свою точку зрения".
Чиновник отметил, что президент США Джо Байден подтвердил это во время недавнего послания в Конгрессе и США не отклонились от этой позиции.
Отметим, в то же время советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби во время брифинга заявил, что у украинской армии, которая держит оборону на востоке Украины, заканчиваются боеприпасы и из-за чего военные вынуждены отходить. При этом чиновник подчеркнул, что промедление Конгресса с утверждением помощи Украине играет против Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Франции Эммануэль Макрон, который в последнее время активизировался в ракурсе поддержки Украины в войне против России (в том числе инициировав дискуссию об отправке нам на помощь войск стран-членов НАТО, о создании дальнобойной коалиции), сделал еще ряд заявлений по этому поводу. Среди прочего, подчеркнул, что Россия не должна победить, а территориальная целостность Украины является фундаментальной ценностью. Также обещал приехать в нашу страну с конкретными предложениями и решениями. Кроме того, признался, что обратится к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой прекратить боевые действия на войне в Украине во время Олимпийских игр 2024 года, которые состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа. Как оцениваете заявления Макрона? Какие из них могут воплотиться в жизнь? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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