Будут ли американские военные в Украине: Салливан отреагировал на идею Макрона

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон имеет полное право говорить о возможности отправки войск в Украину. Как передает портал "Комментарии", такое заявление он сделал во время брифинга в Белом доме.

Джейк Салливан. Фото: из открытых источников

Салливан уточнил, что Вашингтон не может говорить за Макрона, но он продолжает "публично высказывать свою точку зрения".

"Очевидно, имеет на это полное право. Мы ясно изложили нашу позицию: мы не собираемся отправлять американские войска в Украину", — сказал Джейк Салливан.

Чиновник отметил, что президент США Джо Байден подтвердил это во время недавнего послания в Конгрессе и США не отклонились от этой позиции.

Отметим, в то же время советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби во время брифинга заявил, что у украинской армии, которая держит оборону на востоке Украины, заканчиваются боеприпасы и из-за чего военные вынуждены отходить. При этом чиновник подчеркнул, что промедление Конгресса с утверждением помощи Украине играет против Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Франции Эммануэль Макрон, который в последнее время активизировался в ракурсе поддержки Украины в войне против России (в том числе инициировав дискуссию об отправке нам на помощь войск стран-членов НАТО, о создании дальнобойной коалиции), сделал еще ряд заявлений по этому поводу. Среди прочего, подчеркнул, что Россия не должна победить, а территориальная целостность Украины является фундаментальной ценностью. Также обещал приехать в нашу страну с конкретными предложениями и решениями. Кроме того, признался, что обратится к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой прекратить боевые действия на войне в Украине во время Олимпийских игр 2024 года, которые состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа. Как оцениваете заявления Макрона? Какие из них могут воплотиться в жизнь? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



