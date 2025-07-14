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С помощью от США не все так радужно: озвучен неоднозначный прогноз действий Трампа

Украине сегодня необходимо не только вооружение для обороны, но и средства для нанесения прицельных ударов по противнику

14 июля 2025, 12:35
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Клименко Елена

Если президент США Дональд Трамп действительно решит передать Украине дальнобойное оружие, такое как ATACMS или JASSM, это станет свидетельством того, что он серьезно осознает реальные угрозы России. Такое мнение в эфире Radio NV высказал Анатолий Храпчинский — бывший офицер Воздушных сил Украины, занимающий сейчас должность заместителя генерального директора предприятия по производству средств радиоэлектронной борьбы.

С помощью от США не все так радужно: озвучен неоднозначный прогноз действий Трампа

Фото: из открытых источников

По его убеждению, заявления Трампа еще не означают конкретных действий, поэтому следует дождаться его выступления.

"Увидим, действительно ли он выполнит сказанное, или это лишь очередной политический ход — сделать вид, что готов помогать, но ограничиться предоставлением исключительно оборонного вооружения", — отметил Храпчинский.

Он подчеркнул, что Украина уже долгое время получает оборонное снаряжение от США и ЕС, однако сейчас критически важно иметь средства для прицельного поражения ключевых военных объектов на территории России.

"Российские военные активно модернизируют свои аэродромы, защищая авиацию. Это создает новые вызовы для ВСУ, и мы нуждаемся в высокоточном оружии, способном преодолевать такие препятствия", — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что Украине требуются ракеты дальнего радиуса действия, в том числе ATACMS, JASSM, а также ракеты AIM-120 с дальностью более 185 км. Дополнительно следует получить самолеты типа Saab 340 AEW&C (самолеты дальнего радиолокационного обнаружения), которые могут значительно усилить систему воздушной обороны, особенно в комбинации с ракетами AIM-120.

Храпчинский также подчеркнул: даже при внешней поддержке Украина должна продолжать развитие собственного военно-промышленного комплекса, особенно в области дронов, систем дальнего поражения и средств борьбы с дронами-камикадзе.

"У нас уже есть реальные возможности создавать эффективные решения против "Шахедов", хотя против баллистических ракет пока нет полной защиты", — добавил эксперт.

Как уже писали "Комментарии", Соединенные Штаты недавно неожиданно прекратили поставки вооружения в Украину. Это вызвало волну изумления как в Киеве, так и среди союзников. Однако впоследствии президент США Дональд Трамп мгновенно отменил это решение после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.



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