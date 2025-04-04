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С производством американского оружия может быть беда: при чем здесь решение Трампа о пошлинах

Politico пишет о том, что тарифы Трампа подрывают производство американского оружия

сегодня, 09:38
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Кравцев Сергей

Торговая война, которой дала старт администрация Трампа может серьёзно усложнить для США производство вооружения, а также удержание партнеров. Об этом сообщает рейтинговое издание Politico.

С производством американского оружия может быть беда: при чем здесь решение Трампа о пошлинах

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Реализация тарифной программы может запутать глобальные цепи поставок, которые Пентагон строил десятилетиями. Также она вероятно повысит цены на американское вооружение и усложнит международные усилия по противодействию Китаю.

По мнению многих дипломатов, законодателей, чиновников и аналитиков оборонной промышленности, соответствующий шаг Вашингтона может заставить скептически настроенных партнеров начать поиски сотрудничества в других местах. Это, в свою очередь, нанесет удар по отрасли, которая обеспечивает оружием большую часть мира и будет разрушать доверие к глобальным оборонным отношениям, которые долгое время приносили пользу Штатами и их союзникам. 

"У нас есть требования, и мы будем делать то, что имеет смысл для нас... Мы действительно смотрим на то, что нам нужно развивать у себя дома", — заявил неназванный дипломат страны-члена НАТО.

Отмечается, что тарифы могут поставить под вопросом продолжение успешных программ, среди которых, например, истребитель F-35, над которым работают 20 стран в рамках партнерства, или проекты противоракетной и противовоздушной обороны, в которые вовлечены Норвегия и Израиль.

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Источник: https://www.politico.com/news/2025/04/03/trump-tariffs-defense-weapons-supply-chains-00006481
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