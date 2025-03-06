С сайта Госдепа «пропал» договор о безопасности между Украиной и США

С сайта Госдепа "пропал" договор, заключенный между Украиной и США о гарантиях безопасности.

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"США тупо удалили договор безопасности между Украиной и США с сайта Госдепа. Там, кстати, было об обязательствах об обмене разведданными, участии США в развитии украинских вооруженных сил и т.д.", — говорит политолог Петр Олещук.

При этом он отмечает, что даже Россия, нарушившая не один договор, эдакого никогда не позволяла.

"Даже Рашка так не поступала. Нарушила кучу договоров, но не пыталась их вытереть из информационного пространства и сделать вид, что их не было. А тут даже не объявили официально о выходе. Тупо вытерли с сайта. Вот такие мелкие шулеры засели в Вашингтоне", – отметил Олещук.

При этом известно, что Владимир Зеленский и Джо Байден 13 июня 2024 подписали договор о гарантиях безопасности для Украины, который в Офисе президента даже назвали историческим.

"Сегодня Соединенные Штаты посылают мощный сигнал о решительной поддержке Украины сейчас и в будущем. В рамках этого соглашения Соединенные Штаты будут работать с нашими партнерами по укреплению способности Украины защищать себя сейчас и сдерживать предстоящую агрессию. Делая это, Соединенные Штаты укрепят безопасность Украины, которая является ключевой для европейской и американской безопасности", — заявляли в Офисе президента.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине убеждали в надежности заключенного с США соглашения. В частности, отмечалось, что соглашения о безопасности, которые подписываются с международными партнерами Украины, являются конкретными, очень содержательными обязательствами, которые политико-юридически оформлены и публично подтверждены.



