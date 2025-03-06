С сайта Госдепа «пропал» договор о безопасности между Украиной и США

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Ткачик Олеся
С сайта Госдепа "пропал" договор, заключенный между Украиной и США о гарантиях безопасности.
США
При этом он отмечает, что даже Россия, нарушившая не один договор, эдакого никогда не позволяла.
При этом известно, что Владимир Зеленский и Джо Байден 13 июня 2024 подписали договор о гарантиях безопасности для Украины, который в Офисе президента даже назвали историческим.
"Сегодня Соединенные Штаты посылают мощный сигнал о решительной поддержке Украины сейчас и в будущем. В рамках этого соглашения Соединенные Штаты будут работать с нашими партнерами по укреплению способности Украины защищать себя сейчас и сдерживать предстоящую агрессию. Делая это, Соединенные Штаты укрепят безопасность Украины, которая является ключевой для европейской и американской безопасности", — заявляли в Офисе президента.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине убеждали в надежности заключенного с США соглашения. В частности, отмечалось, что соглашения о безопасности, которые подписываются с международными партнерами Украины, являются конкретными, очень содержательными обязательствами, которые политико-юридически оформлены и публично подтверждены.
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