С Трампа посмеялись на митинге: президент США не сдержался в ответ (ВИДЕО)



















Выступление президента США Дональда Трампа в Миссисипи прервал протестующий, грубо высмеявший его проект строительства бального зала в Белом доме. Американский лидер после этого призвал мужчину уйти, а затем заявил, что протестующим якобы платят за такие акции.

Трампа обидели на митинге в Миссисипи из-за бального зала Белого дома

Инцидент произошел 26 октября, когда Трамп приехал в Миссисипи, чтобы поддержать сенатор-республиканку Синди Гайд-Смит накануне выборов в США. Республиканцы пытаются заручиться поддержкой избирателей на фоне нелестных результатов опросов.

Во время речи президента один из присутствующих воскликнул Трампу: "засунь этот бальный зал в свою толстую задницу". Реплика касалась масштабного проекта реконструкции Белого дома, в последнее время вызывающего политические споры.

Трамп на мгновение умолк, а затем резко ответил протестующему: "О, вали домой. Пошел домой. Сваливай домой".

Затем американский президент улыбнулся, после чего мужчину вывели с запада. В этот момент толпа отреагировала скандированием "США". Однако на этом Трамп не завершил. Он заявил, что протестующим якобы платят за срывы его выступлений. Также президент предположил, что за подобными акциями может стоять Джордж Сорос.

"Ему платят – вы же знаете, что это платные протестующие. Им платят 250 долларов – это Сорос", – добавил Трамп.

Напомним, что Трамп активно продвигает проект строительства большого бального зала в Белом доме. Для ее размещения было приказано снести Восточное крыло президентской резиденции. Кроме того, проект столкнулся с юридическим и политическим сопротивлением в США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп планирует снять санкции с "черной кассы" Путина.