З Трампа поглузували на мітингу: президент США не стримався у відповідь (ВІДЕО)



















Виступ президента США Дональда Трампа в Міссісіпі перервав протестувальник, який грубо висміяв його проєкт будівництва бальної зали в Білому домі. Американський лідер після цього закликав чоловіка піти, а згодом заявив, що протестувальникам нібито платять за такі акції.

Трампа образили на мітингу в Міссісіпі через бальну залу Білого дому

Інцидент стався 26 жовтня, коли Трамп приїхав в Міссісіпі, щоб підтримати сенаторку-республіканку Сінді Гайд-Сміт напередодні виборів у США. Республіканці намагаються заручитися підтримкою виборців на тлі невтішних результатів опитувань.

Під час промови президента один з присутніх вигукнув до Трампа: "засунь цю бальну залу у свою товсту дупу". Репліка стосувалася масштабного проєкту реконструкції Білого дому, який останнім часом викликає політичні суперечки.

Трамп на мить замовк, а потім різко відповів протестувальнику: "О, вали додому. Пішов додому. Звали додому".

Далі американський президент усміхнувся, після чого чоловіка вивели із заходу. В цей момент натовп відреагував скандуванням "США". Однак на цьому Трамп не завершив. Він заявив, що протестувальникам нібито платять за зриви його виступів. Також президент припустив, що за такими акціями може стояти Джордж Сорос.

"Йому платять — ви ж знаєте, що це платні протестувальники. Їм платять 250 доларів — це Сорос", — додав Трамп.

Нагадаємо, що Трамп активно просуває проєкт будівництва великої бальної зали в Білому домі. Для її розміщення наказали знести Східне крило президентської резиденції. Крім того, проєкт зіткнувся з юридичним і політичним опором у США.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп планує зняти санкції з "чорної каси" Путіна.