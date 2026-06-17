Украина в обмен на Иран: Politico раскрыло тайный компромисс Трампа и G7

На саммите G7 во Франции между США и европейскими союзниками начали вырисовываться контуры неформальной договоренности, которая может повлиять как на войну в Украине, так и на ситуацию вокруг Ирана. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленных европейских дипломатов.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Politico пишет, что перед началом встречи лидеры стран Большой семерки опасались, что президент США Дональд Трамп может сосредоточить внимание на войне против Ирана и ослабить поддержку Украины. Однако переговоры дали неожиданный результат для европейских дипломатов.

По информации издания, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими мировыми лидерами Трамп заявил о готовности усилить давление на Россию и возвратиться к санкциям против российского нефтяного сектора.

"Россия должна пойти на сделку", — сказал Трамп после 70-минутной встречи с Зеленским и другими лидерами.

Как заметил канцлер Германии Фридрих Мерц, эти переговоры оказались позитивными.

"Обсуждения, которые мы провели между собой и с президентом США – как во время официальных встреч, так и во время неформальных бесед на полях мероприятий – внушают мне определенный оптимизм", — сказал Мерц.

В то же время, журналисты Politico утверждают, что такая поддержка имеет свою цену. По словам дипломатов, Трамп ожидает от союзников помощи в реализации потенциального соглашения по Ирану. В частности, речь идет об обеспечении безопасности Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мирового экспорта нефти.

"Ему понадобятся ресурсы его союзников из "Большой семерки" и других стран… чтобы очистить Ормузский пролив от мин. Вместе с тем должна быть определенная уступка в отношении Украины. Существуют очень сильные ожидания, что он поддержит Украину. Именно это он и сказал лидерам", — пояснил один из собеседников Politico.

По данным источников, европейские страны готовы рассмотреть такую поддержку, если Вашингтон и дальше будет занимать жесткую позицию по отношению к России и продолжит поддерживать Украину.

Особую роль в ходе саммита сыграл и Зеленский. По информации Politico, украинский президент показал Трампу фотографии последствий российского удара по Киево-Печерской лавре, пытаясь привлечь внимание к гуманитарным и культурным потерям, вызванным войной.

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