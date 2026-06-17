Україна в обмін на Іран: Politico розкрило таємний компроміс Трампа і G7

Під час саміту G7 у Франції між США та європейськими союзниками почали вимальовуватися контури неформальної домовленості, яка може вплинути як на війну в Україні, так і на ситуацію навколо Ірану. Про це повідомляє Politico з посиланням на високопоставлених європейських дипломатів.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Politico пише, що перед початком зустрічі лідери країн "Великої сімки" побоювалися, що президент США Дональд Трамп може зосередити увагу на війні проти Ірану та послабити підтримку України. Однак переговори принесли несподіваний результат для європейських дипломатів.

За інформацією видання, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та іншими світовими лідерами Трамп заявив про готовність посилити тиск на Росію та повернутися до санкцій проти російського нафтового сектору.

"Росія має піти на угоду", — сказав Трамп після 70-хвилинної зустрічі з Зеленським та іншими лідерами.

Як зауважив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, ці переговори виявилися позитивними.

"Обговорення, які ми провели між собою та з президентом США — як під час офіційних зустрічей, так і під час неформальних бесід на полях заходів — вселяють у мене певний оптимізм", — сказав Мерц.

Водночас журналісти Politico стверджують, що така підтримка має свою ціну. За словами дипломатів, Трамп очікує від союзників допомоги у реалізації потенційної угоди щодо Ірану. Зокрема, йдеться про забезпечення безпеки Ормузької протоки, через яку проходить значна частина світового експорту нафти.

"Йому знадобляться ресурси його союзників із "Великої сімки" та інших країн… щоб очистити Ормузьку протоку від мін. Натомість має бути певна поступка щодо України. Існують дуже сильні очікування, що він підтримає Україну. Саме це він і сказав лідерам", — пояснив один з співрозмовників Politico.

За даними джерел, європейські країни готові розглянути таку підтримку, якщо Вашингтон і надалі займатиме жорстку позицію щодо Росії та продовжить підтримувати Україну.

Особливу роль під час саміту відіграв і Зеленський. За інформацією Politico, український президент показав Трампу фотографії наслідків російського удару по Києво-Печерській лаврі, намагаючись привернути увагу до гуманітарних та культурних втрат, спричинених війною.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський пригрозив Росії жахливою зимою та виставив ультиматум Путіну.

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