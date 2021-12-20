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Самая сложная фаза пандемии еще впереди: что говорят специалисты в США

Ученые убеждены, что Омикрон может вызвать большую эпидемию

сегодня, 13:16
Автор:

Козлова Альбіна
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Самая сложная фаза пандемии еще впереди: что говорят специалисты в США

Ученые назвали угрозу Омикрона для человечества, фото из открытых источников

В США эпидемиологи и чиновники здравоохранения бьют тревогу из-за очередной волны коронавируса. По словам инфекциониста Селин Гаундер, Omicron может быть столь же смертельным, как и Дельта, даже если он вызывает более легкие формы болезни. Об этом пишет VOX.

В прогнозе исследователи из Консорциума моделирования Covid-19 из Техасского университета в Остине 17 декабря выделили 18 разных сценариев для Омикрона. Самый оптимистичный сценарий: более чем на 50% меньше смертей, чем за шестимесячный период с 1 декабря 2020 года по 1 мая 2021 года. Наиболее пессимистический на 20 процентов больше смертей. Во время прогнозирования были взяты во внимание следующие факторы: передача омикрона, разная степень тяжести заболевания, уровень иммунитета у населения США, вероятность повторного заражения среди переживших Covid-19, болезни среди вакцинированных, количество людей, получивших бустер.

"Все, что мы видели до сих пор — рост в Дании, рост, который мы видим в Соединенных Штатах, Канаде, Великобритании — говорит о том, что эти сценарии действительно очень правдоподобны... для нашей страны", — сказал Спенсер Фокс, заместитель директора UT Covid-19 Modeling Consortium.

Ученые говорят, что тяжесть заболеваемости Омикроном может быть такой же, как при инфицировании Дельта. Особенно это касается невакцинированных людей. Кроме того, иммунная защита после уже перенесенной коронавирусной болезни и вакцин может быть неэффективна для борьбы с мутированным штаммом.

Результаты исследований показывают, что антитела, производимые для борьбы с прошлыми версиями вируса, гораздо менее эффективны для сдерживания Омикрона, что может повысить вероятность того, что этот вариант вызовет заболевание или повторное заражение. Дельта, Омикрон и грипп могут вызвать немало новых случаев заболеваемости и способствовать тому, что больницы будут переполнены.

"Помимо количества страданий и смертей, которые неизбежно возрастут, если, на самом деле, у нас будет такая конвергенция в зимние месяцы гриппа и омикрона, и дельты, у нас могут быть перегружены медучреждения", — Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

Поэтому ученые говорят, что развитие пандемии из-за новой мутации может оказаться непредсказуемым, однако ситуацию должна улучшить вакцинация третьей дозой.

Как сообщал портал "Комментарии", в Новой Зеландии смерть мужчины связывают с побочными эффектами вакцины.


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Источник: https://www.vox.com/22839742/omicron-covid-19-winter-surge-vaccine-booster-forecast
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