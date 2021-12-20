Самая сложная фаза пандемии еще впереди: что говорят специалисты в США

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Козлова Альбіна
Ученые назвали угрозу Омикрона для человечества, фото из открытых источников
В США эпидемиологи и чиновники здравоохранения бьют тревогу из-за очередной волны коронавируса. По словам инфекциониста Селин Гаундер, Omicron может быть столь же смертельным, как и Дельта, даже если он вызывает более легкие формы болезни. Об этом пишет VOX.
В прогнозе исследователи из Консорциума моделирования Covid-19 из Техасского университета в Остине 17 декабря выделили 18 разных сценариев для Омикрона. Самый оптимистичный сценарий: более чем на 50% меньше смертей, чем за шестимесячный период с 1 декабря 2020 года по 1 мая 2021 года. Наиболее пессимистический – на 20 процентов больше смертей. Во время прогнозирования были взяты во внимание следующие факторы: передача омикрона, разная степень тяжести заболевания, уровень иммунитета у населения США, вероятность повторного заражения среди переживших Covid-19, болезни среди вакцинированных, количество людей, получивших бустер.
Ученые говорят, что тяжесть заболеваемости Омикроном может быть такой же, как при инфицировании Дельта. Особенно это касается невакцинированных людей. Кроме того, иммунная защита после уже перенесенной коронавирусной болезни и вакцин может быть неэффективна для борьбы с мутированным штаммом.Результаты исследований показывают, что антитела, производимые для борьбы с прошлыми версиями вируса, гораздо менее эффективны для сдерживания Омикрона, что может повысить вероятность того, что этот вариант вызовет заболевание или повторное заражение. Дельта, Омикрон и грипп могут вызвать немало новых случаев заболеваемости и способствовать тому, что больницы будут переполнены.
Поэтому ученые говорят, что развитие пандемии из-за новой мутации может оказаться непредсказуемым, однако ситуацию должна улучшить вакцинация третьей дозой.
Как сообщал портал "Комментарии", в Новой Зеландии смерть мужчины связывают с побочными эффектами вакцины.
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