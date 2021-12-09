"Саммит за демократию": как Китай и Россия отреагировали на проект Байдена

Китайские и российские государственные СМИ упорно работают над тем, чтобы унизить саммит за демократию администрации Байдена, который состоится на этой неделе, называя проект лицемерным. Об этом сообщает CNN.

Президент США Джо Байден - фото из открытых источников

Шквал твитов от китайских дипломатов называет это событие "так называемым" саммитом демократии, тогда как российский политический обозреватель, пишущий в государственной китайской газете, сравнил инициативу США с "хозяйкой публичного дома, обучающей морали школьниц".

Эксперты по авторитарной пропаганде говорят CNN, что критика направлена именно от официальных рупоров, а не темных ботов и троллей, поэтому это отражает обеспокоенность по поводу усилий США сплотить поддержку демократических норм и потенциально изолировать Пекин и Москву в этом процессе.

"Китай и Россия рассматривают это как возможность усилить цинизм на политическом Западе и взорвать любые решения, которые появятся в результате этого саммита", — сказала Джессика Брандт, политический директор Инициативы по искусственному интеллекту и новым технологиям в Институте Брукингса.

По мнению аналитиков, это тип влияния, с которым США, вероятно, придется бороться годами, конкурируя с репрессивными правительствами при формировании глобальных взглядов в политике.

"Вы видите эти действительно согласованные усилия Китая, направленные на то, чтобы взорвать демократию США и выдвинуть альтернативную точку зрения", — сказал Кентон Тибо, постоянный сотрудник Китая в Лаборатории цифровых криминалистических исследований Атлантического совета.

"Саммит за демократию" является одним из самых громких проектов администрации Байдена по продвижению демократических норм. По данным Белого дома, конференция будет включать виртуальные встречи, на которых будут присутствовать представители 100 правительств, а также журналисты.

Как сообщали ранее "Комментарии", генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил , что разговор президента США Байдена и президента России Путина – это однозначно плюс и в НАТО приветствуют диалог обеих сторон.

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