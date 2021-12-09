logo

BTC/USD

49252.52

ETH/USD

4304.96

LTC/USD

159.43

USD/UAH

27.45

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США "Саммит за демократию": как Китай и Россия отреагировали на проект Байдена
commentss НОВОСТИ Все новости

"Саммит за демократию": как Китай и Россия отреагировали на проект Байдена

Проект администрации Байдена встретил шквал твитов с критикой со стороны российских и китайских властей

сегодня, 12:57
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Китайские и российские государственные СМИ упорно работают над тем, чтобы унизить саммит за демократию администрации Байдена, который состоится на этой неделе, называя проект лицемерным. Об этом сообщает CNN.

"Саммит за демократию": как Китай и Россия отреагировали на проект Байдена

Президент США Джо Байден - фото из открытых источников

Шквал твитов от китайских дипломатов называет это событие "так называемым" саммитом демократии, тогда как российский политический обозреватель, пишущий в государственной китайской газете, сравнил инициативу США с "хозяйкой публичного дома, обучающей морали школьниц".

Эксперты по авторитарной пропаганде говорят CNN, что критика направлена именно от официальных рупоров, а не темных ботов и троллей, поэтому это отражает обеспокоенность по поводу усилий США сплотить поддержку демократических норм и потенциально изолировать Пекин и Москву в этом процессе.

"Китай и Россия рассматривают это как возможность усилить цинизм на политическом Западе и взорвать любые решения, которые появятся в результате этого саммита", — сказала Джессика Брандт, политический директор Инициативы по искусственному интеллекту и новым технологиям в Институте Брукингса.

По мнению аналитиков, это тип влияния, с которым США, вероятно, придется бороться годами, конкурируя с репрессивными правительствами при формировании глобальных взглядов в политике.

"Вы видите эти действительно согласованные усилия Китая, направленные на то, чтобы взорвать демократию США и выдвинуть альтернативную точку зрения", — сказал Кентон Тибо, постоянный сотрудник Китая в Лаборатории цифровых криминалистических исследований Атлантического совета.

"Саммит за демократию" является одним из самых громких проектов администрации Байдена по продвижению демократических норм. По данным Белого дома, конференция будет включать виртуальные встречи, на которых будут присутствовать представители 100 правительств, а также журналисты.

Как сообщали ранее "Комментарии", генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил , что разговор президента США Байдена и президента России Путина – это однозначно плюс и в НАТО приветствуют диалог обеих сторон.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/2021/12/08/politics/china-russia-biden-us-democracy-summit/index.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!