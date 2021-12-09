Саммит за демократию – с Украиной, но без России: США собирают элитный клуб

Президент США Джо Байден проведет онлайн-саммит за демократию 9-10 декабря. В списке приглашенных стран – 110 государств, в том числе и Украина. России, Китая и Турции среди участников нет. Чего ожидать от данного мероприятия? Повлияет ли на его проведение недавняя онлайн-встреча Байдена с Путиным? В интервью порталу "Комментарии" в этих вопросах помогли разобраться наши эксперты.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Саммит может создать определённые вызовы для ряда государств, которые неоднозначно относятся к противостоянию с Китаем

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что переговоры Байдена и Путина, прошедшие 7 декабря, никак не повлияют на ход и тезисы Саммита демократий.

"Саммит демократий – это такой способ США воспроизвести в какой-то форме глобальную западную коалицию времён "холодной войны". Только теперь уже против Китая и его партнеров, – поясняет Илия Куса. – Попытка провести принципиальный идеологический водораздел по принципу "демократия — автократия". Саммит может создать определённые вызовы для ряда государств, которые неоднозначно относятся к противостоянию с Китаем и не готовы с ним вступать в конфронтацию".

Кроме того, отмечает эксперт, такая постановка вопроса Байденом изолирует часть стран, таких как Турция, которые будут вынуждены дрейфовать в сторону Китая, РФ и остальных.

Саммит за демократию – сигнал для российских граждан, что они живут в несвободном обществе

Александр Мишин, кандидат политических наук, преподаватель Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, отмечает:

"Саммит за демократию – важнейшее мероприятие, определяющее линии демаркации в мире, согласно положениям доктрины Байдена, для которой важнейшим стратегическим вызовом ХХІ столетия решительно рассматривается конфронтация демократии и автократии, как противоположных моделей политической организации стран. Вашингтону очень важно сберечь конкурентоспособность и привлекательность демократической модели перед лицом усиливающихся авторитарных трендов, т.е. ставится задача оздоровления, демократической реконструкции и самих США после правления предшественника Байдена – Трампа".

Эксперт акцентирует, что в фокусе внимания Саммита – темы устойчивости демократии в быстроменяющемся мире, предупреждение и противодействие коррупции, защита прав человека, стимулирование правозащитной деятельности и свободных СМИ, защита демократических институтов и транспарентных выборов, противодействие цифровому авторитаризму, который усиливается в период пандемии COVID-19.

"Это магистральные вопросы, по которым необходимо выработать действенные стратегии для поддержания форпостов демократии, особенно в Восточной Европе – Украина, и в Восточной Азии – Тайвань", – поясняет Александр Мишин.

По его мнению, делать какие-либо привязки онлайн-саммита Байден-Путин к проведению Саммита за демократию и говорить о его влиянии вряд ли уместно. Скорее – наоборот.

"Ключевой внешнеполитический ивент новой американской администрации готовился буквально сразу с приходом Байдена в Белый дом. Формирование списка участников и повестка была связана с длительным периодом анализа и большой бюрократической работы, ведь саммит носит стратегический характер. Иными словами, на его тематическое наполнение вряд ли как-то могло повлиять общение Байдена с Путиным, – поясняет эксперт. – Тем более, что в перечне вопросов, обсуждаемых двумя лидерами 7 декабря, были иные региональные и международные проблемы. В частности, проблема сдерживания России от полномасштабного вторжения в Украину. Данную проблему можно рассматривать через призму конфликта между авторитарным путинским режимом и Украиной, которая заявляет приверженность совершенно иным ценностям при организации государственного строительства. То, что России нет среди приглашенных на Саммит за демократию – сигнал для российских граждан, что они живут в несвободном обществе, если смотреть на данную проблему через призму индексов Freedom House и V-Dem Institute. А также, что в отношениях Москвы и Вашингтона накопились большие противоречия, а может даже враждебность и неприятие не только на ценностном, но и на геостратегическом уровнях".

По словам Александра Мишина, если посмотреть на геостратегию, то проблемы с построением демократии в западном понимании есть у Пакистана, но данное государство приглашено на саммит, т.к. важно для США в борьбе с международным терроризмом или для воздействия на режим талибов в Афганистане. Филиппины значимы как партнер для сбалансирования китайских влияний в Азиатско-тихоокеанском регионе.

"А Венгрию и Турцию, входящих в НАТО, не пригласили по причине нежелания Байдена поддерживать антидемократические тенденции в данных странах перед венгерскими парламентскими выборами весной 2022 года и турецкими всеобщими выборами летом 2023 года. В других областях сотрудничество США с ними останется без осязаемых изменений", – резюмирует эксперт.

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