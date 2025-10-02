Самый младший сын Трампа "договорился" с ним о роскошном свидании для своей девушки

Сын Дональда и Мелании Трамп, 19-летний Беррон, недавно организовал свидание в Trump Tower. Об этом стало известно от источника, который сообщил, что такое решение было принято исключительно из соображений безопасности.

Дональд Трамп и его младший сын (фото из открытых источников)

Юноша находится под столь усиленной охраной, что для романтической встречи пришлось закрыть целый этаж здания.

Сейчас Беррон живет в Вашингтоне. Как эксклюзивно сообщило издание The New York Post, он проживает в Белом доме и учится в кампусе Нью-Йоркского университета, расположенном в столице. Учебный год там начался 2 сентября.

Это престижное учебное заведение в вашингтонском филиале предлагает студентам курсы по истории, политике, государственному управлению, экономике и журналистике.

В прошлом году Беррон, рост которого достигает 190 см, вызвал настоящий ажиотаж среди девушек в главном кампусе университета в Гринвич-Виллидж, где учился на первом курсе. Один из его сокурсников вспоминает: "Он высокий, за ним бегало много девушек".

В декабре источник в комментарии People рассказал: "Он учится в Школе бизнеса имени Стерна при Нью-Йоркском университете, поэтому изучает бизнес. Он безусловно женколюб. Среди девушек пользуется большой популярностью. Он высокий и красивый. Многие считают его довольно привлекательным".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что его жена Мелания Трамп "очень нейтральная" в отношении российского диктатора Владимира Путина и войны в Украине. По словам Трампа, первая леди США хочет, чтобы "люди перестали умирать". Во время общения с журналистами Трампа спросили, повлияла ли Мелания на изменение его отношения к Путину.

"Она очень умная. Она очень нейтральная. Она немного как я — она хотела бы увидеть, как люди перестали умирать. Вы знаете, люди говорят: "Вы за ту сторону или другую", я за ту сторону, где люди перестают умирать", — сказал Трамп.