Наймолодший син Трампа "домовився" з ним про розкішне побачення для своєї дівчини

Для побачення Баррона Трампа закрили цілий поверх

2 жовтня 2025, 22:55
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Син Дональда та Меланії Трамп, 19-річний Беррон, нещодавно організував побачення у Trump Tower. Про це стало відомо від джерела, яке повідомило, що таке рішення ухвалили виключно з міркувань безпеки.

Дональд Трамп та його молодший син (фото з відкритих джерел)

Юнак перебуває під настільки посиленою охороною, що для романтичної зустрічі довелося закрити цілий поверх будівлі.

Зараз Беррон мешкає у Вашингтоні. Як ексклюзивно повідомило видання The New York Post, він проживає у Білому домі та водночас навчається у кампусі Нью-Йоркського університету, розташованому в столиці. Навчальний рік там розпочався 2 вересня.

Цей престижний навчальний заклад у вашингтонській філії пропонує студентам курси з історії, політики, державного управління, економіки та журналістики.

Минулого року Беррон, чий зріст сягає 190 см, викликав справжній ажіотаж серед дівчат у головному кампусі університету в Грінвіч-Віллідж, де навчався на першому курсі. Один з його однокурсників згадує: "Він високий, за ним бігало багато дівчат".

У грудні джерело в коментарі People розповіло: "Він навчається у Школі бізнесу імені Стерна при Нью-Йоркському університеті, тому вивчає бізнес. Він безумовно жінколюб. Серед дівчат користується великою популярністю. Він високий і красивий. Багато хто вважає його доволі привабливим".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що президент США Дональд Трамп заявив, що його дружина Меланія Трамп "дуже нейтральна" щодо російського диктатора Володимира Путіна та війни в Україні. За словами Трампа, перша леді США хоче, щоб "люди перестали вмирати". Під час спілкування з журналістами Трампа запитали, чи вплинула Меланія на його зміну ставлення до Путіна.

 "Вона дуже розумна. Вона дуже нейтральна. Вона трохи як я — вона хотіла б побачити, як люди перестали вмирати. Ви знаєте, люди кажуть: "Ви за той бік, чи інший", я за той бік, де люди перестають помирати", — сказав Трамп.

 



