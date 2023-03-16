«Самый смертоносный пилот F-16» готов защищать небо Украины (ВИДЕО)

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Моесеенко Валентина
Свое видение необходимости закрыть небо Украины от армии страны-террористки выразил в интервью "Голосу Америки" самый титулованный пилот США Дэн Хэмптон, пишут "Комментарии".
Лучший американский пилот F-16 заявил, что готов и сам защищать украинское небо
"Самый смертоносный пилот F-16" американской авиации подполковник в отставке Дэн Хэмптон, позывной Two Dogs, участвовал в войнах в Персидском заливе, в Косово и в Ираке. В течение своей 20-летней карьеры в ВВС США он совершил 151 боевой вылет и имеет больше всего военных наград среди пилотов истребителей США со времен войны во Вьетнаме, включая Пурпурное сердце, четыре Почетных креста летных заслуг за чрезвычайный героизм и ви Воздушных медалей ВВС США за доблесть во время боевых действий в воздухе.
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Кроме того, он сообщил, что в США много пилотов, которые готовы были сесть за штурвал F-16 и лететь защищать Украину. И сказал,
И уверяет, что ракеты и пушки – это одно, но другое возможное краткосрочное решение для украинского правительства – это нанять частных подрядчиков, которые уже являются пилотами F-16, и это вопрос политики.
"Комментарии" также писали о том, что факт, что украинские пилоты уже проходят обучение для управления западными самолетами, говорит сам за себя: у Украины будут западные истребители.
Сообщал портал "Комментарии" о готовности Польши уже передать ВСУ исправные и готовые к бою истребители.
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