

















Свое видение необходимости закрыть небо Украины от армии страны-террористки выразил в интервью "Голосу Америки" самый титулованный пилот США Дэн Хэмптон, пишут "Комментарии".



Лучший американский пилот F-16 заявил, что готов и сам защищать украинское небо

"Самый смертоносный пилот F-16" американской авиации подполковник в отставке Дэн Хэмптон, позывной Two Dogs, участвовал в войнах в Персидском заливе, в Косово и в Ираке. В течение своей 20-летней карьеры в ВВС США он совершил 151 боевой вылет и имеет больше всего военных наград среди пилотов истребителей США со времен войны во Вьетнаме, включая Пурпурное сердце, четыре Почетных креста летных заслуг за чрезвычайный героизм и ви Воздушных медалей ВВС США за доблесть во время боевых действий в воздухе.

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"F-16 гораздо лучше истребители, чем советские. Однако украинским пилотам понадобится от 4 до 6 месяцев, чтобы освоить новый самолет. Для страны, которая ежедневно ведет борьбу с российским агрессором – это очень долго, поэтому Украина могла бы нанять опытных пилотов для полетов на современных истребителях", — предложил подполковник ВВС США.

Кроме того, он сообщил, что в США много пилотов, которые готовы были сесть за штурвал F-16 и лететь защищать Украину. И сказал, даже поедет сам, и Украина может на него рассчитывать.

"Нужно превратить воздушное пространство над Украиной в бесполетную зону для россиян. Нельзя выиграть войну с воздуха, но можно проиграть войну, если вы не контролируете воздушное пространство", – рассказывает подполковник армии США в отставке.

И уверяет, что ракеты и пушки – это одно, но другое возможное краткосрочное решение для украинского правительства – это нанять частных подрядчиков, которые уже являются пилотами F-16, и это вопрос политики.

Это то, что должны организовать правительства. Но это очень вероятно. И это снова выиграет украинцам время, поможет выиграть войну , – объясняет подполковник . – Когда война закончится, Украина сможет сосредоточиться на отправке своих пилотов за границу. Ибо они нужны прямо сейчас. И в каждом пилоте, которого сегодня посылают в Аризону, на одного пилота меньше, который сейчас может изменить ход борьбы в Украине, — объясняет свое предложение Дэн Хэмптон . - Поэтому я думаю, что выходом являются противовоздушные системы, ракеты, но по крайней мере подумать ты надо и о том, чтобы нанять частных военных подрядчиков для выполнения полетов над Украиной, не где-нибудь, а именно в небе над Украиной " .

"Комментарии" также писали о том, что факт, что украинские пилоты уже проходят обучение для управления западными самолетами, говорит сам за себя: у Украины будут западные истребители.

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