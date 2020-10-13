kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 13.10.2020

BTC/USD

11465.17

ETH/USD

383.27

LTC/USD

50.10

НБУ 13.10.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.50

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США Самый умный: Трамп сравнил интеллект Путина, Ким Чен Ына и Си Цзиньпина
commentss НОВОСТИ Все новости

Самый умный: Трамп сравнил интеллект Путина, Ким Чен Ына и Си Цзиньпина

Трамп рассказал об умственных способностях президентов и сравнил их с Байденом

сегодня, 09:48
Автор:

Елена Волкова

Накануне президентских выборов США пока еще президент Штатов Дональд Трамп высказался об умственных способностях своих коллег. Политик сравнил интеллект президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына и сопоставил их  кандидату на пост главы государства Джозефу Байдену. Об этом пишет The New York Post.

Самый умный: Трамп сравнил интеллект Путина, Ким Чен Ына и Си Цзиньпина

Так, по версии Трампа, Путин, Ким Чен Ын и Си Цзиньпин обладают на 100% острым умом. Байден же, по словам его оппонента, умен не на 80 и даже не на 60%, в связи с чем, по мнению Трампа, быть президентом ему не стоит.

Напомним, эксперты The New York Times подсчитали, во сколько обошлось лечение от коронавируса для президента США Дональда Трампа, который объявил о болезни 2 октября, а уже 5-го был выписан из госпиталя. Есть основания полагать, что президентское лечение стоило более $100 тысяч. В The New York Times говорится, что в эту сумму вошли три дня в медцентре Уолтера Рида, многочисленные тесты на коронавирус, доставка пациента на вертолете в больницу и обратно, а также стероиды, кислород и экспериментальное лечение с помощью антител уже переболевших американцев. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ