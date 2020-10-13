Самый умный: Трамп сравнил интеллект Путина, Ким Чен Ына и Си Цзиньпина

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Елена Волкова
Накануне президентских выборов США пока еще президент Штатов Дональд Трамп высказался об умственных способностях своих коллег. Политик сравнил интеллект президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына и сопоставил их кандидату на пост главы государства Джозефу Байдену. Об этом пишет The New York Post.
Так, по версии Трампа, Путин, Ким Чен Ын и Си Цзиньпин обладают на 100% острым умом. Байден же, по словам его оппонента, умен не на 80 и даже не на 60%, в связи с чем, по мнению Трампа, быть президентом ему не стоит.
Напомним, эксперты The New York Times подсчитали, во сколько обошлось лечение от коронавируса для президента США Дональда Трампа, который объявил о болезни 2 октября, а уже 5-го был выписан из госпиталя. Есть основания полагать, что президентское лечение стоило более $100 тысяч. В The New York Times говорится, что в эту сумму вошли три дня в медцентре Уолтера Рида, многочисленные тесты на коронавирус, доставка пациента на вертолете в больницу и обратно, а также стероиды, кислород и экспериментальное лечение с помощью антител уже переболевших американцев.
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