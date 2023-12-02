Санкции против РФ: США усиливают давление

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Марьян Ощановский
США, Европейский Союз и Великобритания давят на Либерию, Маршалловы Острова и Панаму, чтобы они более тщательно присматривали за плавающими под их флагами кораблями, чтобы такие суда не помогали России обходить ценовые ограничения на российские нефть и нефтепродукты. Об этом сообщает издание Reuters, пишет портал "Комментарии".
США усиливают санкционное давление на РФ. Фото из открытых источников
Как известно, западные санкции запрещают компаниям предоставлять морские услуги (транспортировку, страхование и финансирование), которые помогают РФ торговать нефтью по цене более 60 долларов за баррель. Для обхода санкций Россия пользуется так называемым "призрачным флотом" старых танкеров.
Ссылаясь на данные разведки Lloyd's List Intelligence и нефтяных аналитиков, издание отмечает, что Панама, Республика Маршалловы Острова и Либерия позволили некоторым старым танкерам плавать под их флагами.
Издание также сообщает, что, по информации разведки Lloyd's List Intelligence, почти 40% из около 535 танкеров "призрачного флота" зарегистрированы через компании на Маршалловых островах.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что большинство российских миллиардеров, молчаливо поддержавших захватническую войну Путина против Украины, смогли нарастить свое состояние с начала 2023 года. Всего они увеличились на 38,575 млрд долларов. В общий рейтинг, состоящий из 500 миллиардеров, вошли 25 россиян. Состояние только трех из них уменьшилось с 1 января 2023 года.
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сегодня, 22:45
Може настав час нафтовими терміналами, які приймають ці кораблі займатись, а ні дурника клеїти? Ще й перевірити скільки представників шахрайського Божого народу заробляють на цьому.