Санкции против РФ: США усиливают давление

США, Европейский Союз и Великобритания давят на Либерию, Маршалловы Острова и Панаму, чтобы они более тщательно присматривали за плавающими под их флагами кораблями, чтобы такие суда не помогали России обходить ценовые ограничения на российские нефть и нефтепродукты. Об этом сообщает издание Reuters, пишет портал "Комментарии".

США усиливают санкционное давление на РФ. Фото из открытых источников

Как известно, западные санкции запрещают компаниям предоставлять морские услуги (транспортировку, страхование и финансирование), которые помогают РФ торговать нефтью по цене более 60 долларов за баррель. Для обхода санкций Россия пользуется так называемым "призрачным флотом" старых танкеров.

Ссылаясь на данные разведки Lloyd's List Intelligence и нефтяных аналитиков, издание отмечает, что Панама, Республика Маршалловы Острова и Либерия позволили некоторым старым танкерам плавать под их флагами.

"Эта практика, известная как "переход флага", позволяет некоторым подставным компаниям, которые были созданы для торговли российской нефтью, плавать на кораблях под этими флагами и уклоняться от санкций", — пишет Reuters.

Издание также сообщает, что, по информации разведки Lloyd's List Intelligence, почти 40% из около 535 танкеров "призрачного флота" зарегистрированы через компании на Маршалловых островах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что большинство российских миллиардеров, молчаливо поддержавших захватническую войну Путина против Украины, смогли нарастить свое состояние с начала 2023 года. Всего они увеличились на 38,575 млрд долларов. В общий рейтинг, состоящий из 500 миллиардеров, вошли 25 россиян. Состояние только трех из них уменьшилось с 1 января 2023 года.



