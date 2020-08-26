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Главная Новости Мир США Санкции против российской вакцины: США внесли в список пять российских исследовательских учреждений
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Санкции против российской вакцины: США внесли в список пять российских исследовательских учреждений

Вашингтон подозревает эти учреждения в сотрудничестве с Министерством обороны РФ по разработке запрещенного химического и биологического оружия

сегодня, 22:48
Автор:

Дмитрий Симоненко

Пять научно-исследовательских институтов России попали в новые санкционные списки США. Вашингтон подозревается эти учреждения в сотрудничестве с Министерством обороны РФ по разработке запрещенного химического и биологического оружия - эта информация появилась в документе на сайте Федерального реестра при Министерстве финансов США.

В частности, теперь под санкциями филиалы НИИ Минобороны в Екатеринбурге и Сергиевом Посаде, 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны, ГосНИИОХТа и 48-й ЦНИИ Минобороны РФ. Последний работал над вакциной против коронавируса совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Санкции против российской вакцины: США внесли в список пять российских исследовательских учреждений

Фото: iStock

Эти учреждения теперь ограничены в экспорте, реэкспорте и передачи товаров, представляющих риски для нацбезопасности США.

В то же время, российский политик Олег Морозов заявляет, что США таким образом прикрывают свою неудачу в разработке вакцины и пытаются не допустить выхода российского препарата от COVID-19 на западные рынки.

"Против российской вакцины США ведут войну сразу по двум направлениям: с одной стороны, это вопрос престижа американской науки, которая в очередной раз проиграла нам и теперь прикрывает свое поражение санкциями, а с другой - голый расчет, а именно - США закрывает западные рынки для нашей вакцины ", - сказал Морозов.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Вашингтон не признает российскую вакцину против COVID-19.



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