Санкции против российской вакцины: США внесли в список пять российских исследовательских учреждений

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Дмитрий Симоненко
Пять научно-исследовательских институтов России попали в новые санкционные списки США. Вашингтон подозревается эти учреждения в сотрудничестве с Министерством обороны РФ по разработке запрещенного химического и биологического оружия - эта информация появилась в документе на сайте Федерального реестра при Министерстве финансов США.
В частности, теперь под санкциями филиалы НИИ Минобороны в Екатеринбурге и Сергиевом Посаде, 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны, ГосНИИОХТа и 48-й ЦНИИ Минобороны РФ. Последний работал над вакциной против коронавируса совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Фото: iStock
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Вашингтон не признает российскую вакцину против COVID-19.
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